    Mertensová potvrdila rolu favoritky. Číňania však dokonali obrat vo štvorhre

    Ču Lin a Čang Č'-čen oslavujú po víťazstve nad Bergsom a Mertensovou vo štvorhre.
    Ču Lin a Čang Č'-čen oslavujú po víťazstve nad Bergsom a Mertensovou vo štvorhre. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. jan 2026 o 09:33
    ShareTweet0

    Zdolala Ču Lin hladko 6:2, 6:2.

    Belgickým tenistom nevyšiel vstup do bojov na podujatí United Cup v Austrálii. Na turnaji miešaných družstiev v noci na sobotu prehrali s Číňanmi 1:2. Úvodný duel D-skupiny v Sydney zvládla Elise Mertensová, keď zdolala Ču Lin 6:2, 6:2.

    V trojsetovej bitke potom Zizou Bergs podľahol Čangovi Č'-čenovi 7:6 (2), 6:7 (3), 5:7 a rozhodujúcu štvorhru Belgičania prehrali 7:5, 6:7 (5), 6:10.

    United Cup - 2. január

    Skupina D:

    Belgicko - Čína 1:2

    Elise Mertensová - Ču Lin 6:2, 6:2

    Zizou Bergs - Čang Č'-čen 7:6 (2), 6:7 (3), 5:7

    Elise Mertensová, Zizou Bergs - Ču Lin, Čang Č'-čen 7:5, 6:7 (5), 6:10

    Tenis

    Tenis

    Ču Lin a Čang Č'-čen oslavujú po víťazstve nad Bergsom a Mertensovou vo štvorhre.
    Ču Lin a Čang Č'-čen oslavujú po víťazstve nad Bergsom a Mertensovou vo štvorhre.
    Mertensová potvrdila rolu favoritky. Číňania však dokonali obrat vo štvorhre
    dnes 09:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Mertensová potvrdila rolu favoritky. Číňania však dokonali obrat vo štvorhre