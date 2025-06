Krejčíková obhajuje titul. Zdravotné otázniky ju netrápia, teší sa na mladú Filipínčanku

LONDÝN. Obhajkyňa wimbledonského titulu Barbora Krejčíková vstúpi tento týždeň do All England Clubu s veľkým očakávaním, no aj s otáznikom nad zdravotným stavom. Českú tenistku to však, zdá sa, vôbec nerozhodilo.

Len pár dní po tom, čo pre zranenie stehna odstúpila z turnaja v Eastbourne, pôsobila Krejčíková pokojne a sebavedomo. Vlani totiž ako nasadená tridsaťjednotka šokovala tenisový svet, keď na ceste za titulom vyradila aj grandslamové šampiónky.

Príprava na obhajobu však bola limitovaná. Kvôli problémom s chrbtom nehrala šesť mesiacov a od návratu v máji stihla odohrať len šesť zápasov.