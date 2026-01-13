Australian Open láka fanúšikov. Tipnite si všetkých víťazov a vyhrajte milióny dolárov

Usporiadatelia tenisového Australian Open pripravili pre fanúšikov špeciálnu výzvu, vďaka ktorej môžu vyhrať 10 miliónov austrálskych dolárov.
Mimoriadnu odmenu získa ten, kto správne určí víťaza všetkých zápasov úvodného grandslamového turnaja sezóny v mužskej alebo ženskej dvojhre.
Do premiérového ročníka podujatia nazvaného "Bracket Challenge" sa môžu prihlásiť len austrálski fanúšikovia.
S vypĺňaním pavúka môžu začať vo štvrtok po vyžrebovaní prvého kola, kompletné odhady výsledkov všetkých 127 zápasov dvojhry musia zaregistrovať najneskôr hodinu pred nedeľňajším začiatkom duelov.
"V tejto hre pôjde o zručnosti, nie o náhodu," uviedli vo vyhlásení predstavitelia austrálskeho zväzu. "Výzva AO Bracket Challenge má za cieľ odmeniť tenisové vedomosti a vytvoriť pre fanúšikov nový vzrušujúci spôsob, ako sa zapojiť do turnaja," dodali.
Fanúšikovia, ktorým ich odhady nevyjdú, môžu dúfať ešte v cenu útechy. Tikety s najvyšším počtom presných tipov v každom z pavúkov budú odmenené šekom na 10.000 austrálskych dolárov.