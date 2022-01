Kyrgios zostal pripútaný na lôžko. Na Australian Open ide ďalej

"Trénoval som aj päť hodín denne, cítil som výnimočne, no potom ma to zasiahlo a ja som zostal pripútaný na lôžko. Nedokázal som sa poriadne nadýchnuť a silno som kašľal," ozrejmil 26-ročný Austrálčan po utorkovom triumfe nad Broadym.

MELBOURNE. Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne prebojoval do 2. kola dvojhry mužov, v utorkovom súboji 1. kola su poradil s britským kvalifikantom Liamom Broadym 6:4, 6:4, 6:3.

"Cítil som sa veľmi zle. Pre niekoho, kto sa cítil na vrchole svojej fyzickej kondície, to dosť tvrdá rana," doplnil Kyrgios, ktorý pred Melbourne hral súťažný duel naposledy ešte v septembri 2021 na Laver Cupe.



"Rovnako ako každý, kto si tým prešiel, dúfam v to najlepšie. Jasné, necítim sa stopercentne fit, ale nechcem to používať ako výhovorku.

V tomto okamihu to rieši celý svet a aj ja sa tým zaoberám. Teraz to beriem všetko deň po dni," vyjadril sa k situácii s koronavírusom aj svojej nedávnej nákaze a zotavení.