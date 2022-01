Prvým finalistom mužskej dvojhry je Nadal, siaha na 21. grandslamový titul

Nadal v úvodných dvoch setoch zápasu s Berrettinim na dvorci dominoval. Kvalitne podával, z forhendu dokázal zatlačiť Taliana do defenzívy a pripraviť si dobré pozície na zakončenie výmen.

Vo štvrtom sete mal však opäť navrch Nadal. V ôsmom geme prelomil podanie súpera a v ďalšej hre premenil hneď prvý mečbal.

Postúpil tak do svojho 29. grandslamového finále a upravil vzájomnú bilanciu s Berrettinim na 2:0. V roku 2019 nad ním zvíťazil v semifinále US Open.

Ani sa mu nesnívalo

"Prvé dva sety boli z mojej strany super, tak dobre som už dlho nehral. V treťom sete mu začali vychádzať jeho obľúbené údery.

Vo štvrtom som našťastie zlomil jeho odpor a dotiahol to do úspešného konca. Radšej hrám pod holým nebom, no dokázal som sa vyrovnať s halovými podmienkami.

Aréna Roda Lavera pod zatiahnutou strechou vyzerá skvele a fanúšikovia boli fantastickí," uviedol Nadal v prvom pozápasovom interview s bývalým americkým tenistom Jimom Courierom.



Španiel je po návrate na kurty po pauze zavinenej zranením nohy v skvelej forme. Pred Australian Open vyhral v Melbourne turnaj ATP a v tomto roku ešte neprehral.

V prípade nedeľňajšieho triumfu môže vstúpiť do spoločnosti tenistov, ktorí vyhrali každý grandslam minimálne dvakrát.

"Pred pár mesiacmi som vôbec nevedel, či budem ešte schopný hrať tenis na najvyššej úrovni. O postupe do finále Australian Open sa mi ani len nesnívalo.

V minulosti som v Melbourne prehral veľa tesných finálových duelov, či už s Rogerom Federerom alebo s Novakom Djokovičom. Teraz si to chcem užiť a pokúsim sa vyhrať," dodal trinásťnásobný šampión Roland Garros.