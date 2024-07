Stále nepozná definitívu. Murray nevie, či na Wimbledon nastúpi

Tridsaťsedemročný hráč by mal hrať v prvom kole dvojhry v All England Clube v utorok. Spolu so starším bratom Jamiem získali aj voľnú kartu do štvorhry, ktorá sa začne koncom týždňa.

Murray v nedeľu odohral tréningový set. "Išlo to celkom dobre, ale stále nemám stopercentný cit a zmyslové vnímanie v nohe," vysvetlil wimbledonský šampión z rokov 2013 a 2016.

Murray plánuje v pondelok, teda v prvý hrací deň hlavnej súťaže Wimbledonu, podstúpiť lekárske vyšetrenia a odohrať ďalší tréningový set, po ktorom pravdepodobne večer učiní konečné rozhodnutie o štarte na posvätnej tráve.