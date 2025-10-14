    Agassi chváli mladého Američana. Môže sa podľa neho stať najlepším na svete

    Learner Tien na turnaji Shanghai Masters 1000.
    Learner Tien na turnaji Shanghai Masters 1000. (Autor: TASR/AP)
    SITA|14. okt 2025 o 16:49
    Stále iba 19-ročný Learner Tien sa rýchlo presadzuje na okruhu.

    HONGKONG. Niekdajšia jednotka svetového rebríčka tenistov ATP Andre Aggasi vyjadril veľkú pochvalu pre mladého amerického tenistu Learnera Tiena, ktorý má podľa neho všetky predpoklady stať sa jedným z najlepších hráčov sveta.

    Devätnásťročný Tien sa nedávno dostal do finále dvojhry mužov na turnaji v čínskom Pekingu a potom v Šanghaji prehral s bývalou svetovou jednotkou Daniilom Medvedevom až po trojsetovej bitke.

    "Naučil sa tenis fenomenálne dobre. Je neuveriteľne nadaný, nielen svojou hrou, ale aj mysľou. Musí prekonať určité fyzické obmedzenia, pokiaľ ide o veľkosť a silu, ale je stále veľmi mladý.

    Keď sa na neho pozriem z hľadiska tenisovej techniky, je jedným z mála hráčov, pri ktorých si hovorím, ako by som mu mohol pomôcť zlepšiť sa – on robí všetko správne," povedal Agassi.

    Agassi, ktorý sa zúčastnil turnaja v Hongkongu, ocenil Tienovu chladnokrvnosť v zápasoch. Porovnal ho s Austrálčanom Alexom De Minaurom, ktorý je o sedem rokov starší:

    "Najviac si cením, že obaja vždy dokážu prísť a hrať na najvyššej úrovni, ich krvný tlak sa nemení. Majú schopnosť zvýšiť svoju hru a vyzvať hráčov z Top 10."

    Tien, ktorý sa stal profesionálom v roku 2023 a momentálne je na 38. mieste svetového rebríčka, podľa osemnásobného grandslamového šampióna Agassiho mentálne disponuje všetkým potrebným na úspech.

    dnes 16:49
