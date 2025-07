Favoriti padajú ako muchy, outsideri žiaria. Wimbledon píše dejiny už po prvom kole

LONDÝN. Hoci má Wimbledon za sebou len prvé kolo, už teraz sa zapísal do histórie.

Pre Američanku to bola už druhá prehra od momentu, keď triumfovala na Roland Garros a získala svoj druhý grandslamový titul.

Jeho duel s Arthurom Rinderknechom sa musel pre pravidlá o nočnom kľude rozdeliť do dvoch dní. Takmer päťhodinovú bitku nakoniec vyhral francúzsky hráč, pre ktorého ide o najväčší úspech v kariére.

Španielka musela pred pár dňami skrečovať štvrťfinále v Berlíne pre zdravotné problémy, ktoré ju zrejme ovplyvnili aj v Londýne. Boulterová využila príležitosť a po setoch 6:2, 3:6 a 6:4 postúpila do druhého kola.

Holger Rune mal zápas s Nicolasom Jarrym rozohraný lepšie — viedol už 2:0 na sety, no napokon nedokázal duel dotiahnuť do víťazného konca. Čiľan postupne prevzal iniciatívu a otočil skóre na 4:6, 4:6, 7:5, 6:3 a 6:4.

Víťazi prípravných turnajov na Wimbledone vyhoreli

„Možno by som jednoducho nemala hrať žiadne prípravné turnaje, nič vyhrať a prísť rovno na Wimbledon — možno by sa mi potom darilo lepšie,“ komentovala svoju prekvapivú prehru so smiechom Jessica Pegulová.

Víťazka turnaja v Bad Homburgu však nebola jedinou, ktorá po triumfe na prípravnom podujatí vypadla hneď v úvodnom kole.

Rovnaký osud postihol aj víťazku z Nottinghamu McCartney Kesslerovú, Mayu Jointovú, ktorá vyhrala v Eastbourne, či prekvapivú šampiónku premiérového ročníka turnaja v Queen’s Clube Tatjanu Mariovú.

Na mužskej strane skončil už v prvom kole aj víťaz z Halle Alexander Bublik, ktorý v päťsetovej dráme podľahol Jaumeovi Munarovi.