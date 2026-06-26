V Mníchove ho zdolal v dvoch setoch. Molčan si dá s Nemcom repete na Wimbledone

Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmaierovi.
Dvadsaťosemročný hráč je jediný slovenský zástupca v dvojhre na trávnatom Grand Slame, o jeho súperovi rozhodol piatkový žreb.
Molčan sa vo Wimbledone predstaví v hlavnej súťaži tretíkrát vo svojej kariére. Jeho maximom je postup do tretieho kola pri premiére (2022), rok na to vypadol v úvodnej fáze.
Pre Altmaiera je to piata účasť v sérii, jeho maximom je druhé kolo z predminulej edície. Ani jeden z dvojice nie je nasadený, pričom v jedinom doterajšom vzájomnom zápase vyhral Molčan.
V apríli tohto roka zdolal Nemca na antuke v Mníchove 2:0 na sety, v jeho neprospech však hrá postavenie v rebríčku ATP.
Slovákovi patrí 102. miesto, jeho súperovi 59. pozícia. Ich najbližší duel na trávniku All England Clubu je na programe v pondelok od 12.00 SELČ.
Molčan absolvoval na trávnatom povrchu jeden turnaj, na Malorke prešiel dvoma zápasmi kvalifikácie a v úvodnom dueli hlavnej súťaže nestačil na Maďara Fábiána Marozsána.
Okrem neho sú na turnaji aj Tereza Mihalíková a Rebecca Šramková, obe sa predstavia vo štvorhre. Prvá menovaná po boku Britky Olivie Nichollsovej a Šramková s Češkou Lindou Noskovou.
Mihalíková a Nichollsová nastúpia ako nasadené dvanástky a v 1. kole si zmerajú sily s českou dvojicou Jesika Malečková, Miriam Škochová.
Šramková s Noskovou sú nenasadené a v úvode narazia na Elsu Jacquemotovú a Diane Parryovú z Francúzska.
V prípade dvoch víťazstiev sa môžu Slovenky proti sebe stretnúť v 3. kole.
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