V Mníchove ho zdolal v dvoch setoch. Molčan si dá s Nemcom repete na Wimbledone

Alex Molčan
Alex Molčan (Autor: TASR/AP)
TASR|26. jún 2026 o 12:08
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Molčan je jediným slovenským zástupcom v dvojhre na tohtoročnom Wimbledone.

Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmaierovi.

Dvadsaťosemročný hráč je jediný slovenský zástupca v dvojhre na trávnatom Grand Slame, o jeho súperovi rozhodol piatkový žreb.

Molčan sa vo Wimbledone predstaví v hlavnej súťaži tretíkrát vo svojej kariére. Jeho maximom je postup do tretieho kola pri premiére (2022), rok na to vypadol v úvodnej fáze.

Pre Altmaiera je to piata účasť v sérii, jeho maximom je druhé kolo z predminulej edície. Ani jeden z dvojice nie je nasadený, pričom v jedinom doterajšom vzájomnom zápase vyhral Molčan.

V apríli tohto roka zdolal Nemca na antuke v Mníchove 2:0 na sety, v jeho neprospech však hrá postavenie v rebríčku ATP.

Slovákovi patrí 102. miesto, jeho súperovi 59. pozícia. Ich najbližší duel na trávniku All England Clubu je na programe v pondelok od 12.00 SELČ.

Molčan absolvoval na trávnatom povrchu jeden turnaj, na Malorke prešiel dvoma zápasmi kvalifikácie a v úvodnom dueli hlavnej súťaže nestačil na Maďara Fábiána Marozsána.

Okrem neho sú na turnaji aj Tereza Mihalíková a Rebecca Šramková, obe sa predstavia vo štvorhre. Prvá menovaná po boku Britky Olivie Nichollsovej a Šramková s Češkou Lindou Noskovou.

Mihalíková a Nichollsová nastúpia ako nasadené dvanástky a v 1. kole si zmerajú sily s českou dvojicou Jesika Malečková, Miriam Škochová.

Šramková s Noskovou sú nenasadené a v úvode narazia na Elsu Jacquemotovú a Diane Parryovú z Francúzska.

﻿V prípade dvoch víťazstiev sa môžu Slovenky proti sebe stretnúť v 3. kole.

Úradujúci šampión a svetová jednotka Jannik Sinner z Talianska sa stretne so Srbom Miomirom Kecmanovičom.

Hviezdna Serena Williamsová, ktorá ohlásila návrat po takmer štyroch rokoch, štartuje vďaka voľnej karte. Veteránku čaká duel s 20-ročnou Austrálčankou Mayou Jointovou a po boku sestry Venus sa predstaví aj vo štvorhre.

V ženskom pavúku začne Poľka Iga Swiateková cestu za obhajobou proti Američanke Taylor Townsendovej.

V pozícii jednotky rebríčka WTA nastúpi Arina Sobolenková proti srbskej kvalifikantke Teodore Kostovičovej.

Medzi ženami nemá Slovensko zastúpenie, z kvalifikácie nepostúpili Mia Pohánková, Viktória Hrunčáková ani Šramková. Tá nestačila práve na Kostovičovú.

Turnaje vo dvojhre žien a mužov odštartujú v pondelok 29. júna. Ženské finále sa uskutoční v sobotu 11. júla, mužské sa odohrá o deň neskôr.

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