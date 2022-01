Postup ho veľmi bolel. Molčan také kŕče v oboch nohách ešte nezažil

Dvadsaťštyriročný rodák z Prešova vyhral úvodné dva sety, ale po treťom, ktorý prehral, požiadal o medical time out a nechal si ošetriť stehno.

Po víťaznom voleji Safjullina spadol slovenský hráč na zem a od bolesti zatínal zuby. Na chrbte ležal niekoľko sekúnd a následne mal problém udržať sa na nohách. S námahou spravil pár malých krôčikov a postavil sa na podanie.

To našťastie zvládol a svojím druhým úderom vyrovnal skóre tajbrejku na 6:6. Pokiaľ by sa Rus dlhšie udržal vo výmene, takmer s určitosťou by ju získal.