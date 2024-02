ONLINE: Alex Molčan - Dušan Lajovič dnes (Slovensko - Srbsko, Davisov pohár, LIVE)

Vitajte pri sledovaní kvalifikačného stretnutia o postup na finálový turnaj Davis Cupu, v ktorom sa slovenská reprezentácia predstaví v Srbsku a hrať sa bude v Kraljeve na antuke v halovom prostredí. V druhej piatkovej dvojhre zabojuje slovenská jednotka Alex Molčan proti srbskej dvojke Dušanovi Lajovičovi. Molčan sa v poslednej dobe výrazne trápi a nevyšiel mu vstup do novej sezóny, keď sa nepredstavil ani v hlavnej súťaži Australian Open po vypadnutí v druhom kole kvalifikácie s Nagalom. Podobne slabú formu má však aj Lajovič, ktorý prehral už v prvom kole Australian Open so Zappierim. Ťažko hľadať v tomto zápase jasného favorita a Molčan rozhodne má šancu zabojovať o víťazstvo, ktoré by mohlo znamenať dôležitý bod pre Slovensko v boji o postup na finálový turnaj.