Pútajú pozornosť fanúšikov po celom svete. Alcaraz so Sinnerom odohrali ďalší vzájomný zápas

Španielsky tenista Carlos Alcaraz vstúpil do novej sezóny víťazstvom nad Talianom Jannikom Sinnerom.
V exhibičnom zápase pred vypredaným 12-tisícovým hľadiskom v juhokórejskom Soule zdolal svojho veľkého rivala 7:5, 7:6 (6).
Duel sa uskutočnil osem dní pred štartom úvodného grandslamového podujatia sezóny Australian Open, na ktorom bude Sinner obhajovať titul. Vlani si Talian so Španielom grandslamové trofeje podelili – Sinner triumfoval v Melbourne a na wimbledonskej tráve, Alcaraz vyhral Roland Garros i US Open a rok zakončil ako svetová jednotka.
Vo vzájomnej bilancii vedie 10:6. „Jannik, sezónu sme spolu dokončili i začali. Dúfam, že táto bude rovnako dobrá ako tá minulá. Zaslúžiš si to najlepšie,“ citovala španielskeho tenistu agentúra AFP.