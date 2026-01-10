    Pútajú pozornosť fanúšikov po celom svete. Alcaraz so Sinnerom odohrali ďalší vzájomný zápas

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. jan 2026 o 11:19
    ShareTweet0

    Rozhodli až tajbrejky.

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz vstúpil do novej sezóny víťazstvom nad Talianom Jannikom Sinnerom.

    V exhibičnom zápase pred vypredaným 12-tisícovým hľadiskom v juhokórejskom Soule zdolal svojho veľkého rivala 7:5, 7:6 (6).

    Duel sa uskutočnil osem dní pred štartom úvodného grandslamového podujatia sezóny Australian Open, na ktorom bude Sinner obhajovať titul. Vlani si Talian so Španielom grandslamové trofeje podelili – Sinner triumfoval v Melbourne a na wimbledonskej tráve, Alcaraz vyhral Roland Garros i US Open a rok zakončil ako svetová jednotka.

    Vo vzájomnej bilancii vedie 10:6. „Jannik, sezónu sme spolu dokončili i začali. Dúfam, že táto bude rovnako dobrá ako tá minulá. Zaslúžiš si to najlepšie,“ citovala španielskeho tenistu agentúra AFP.

    Tenis

    Tenis

    Lorenzo Musetti.
    Lorenzo Musetti.
    Musetti zvládol semifinále proti tretiemu nasadenému hráčovi. Zápas s Rusom musel otáčať
    dnes 11:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Pútajú pozornosť fanúšikov po celom svete. Alcaraz so Sinnerom odohrali ďalší vzájomný zápas