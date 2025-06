Alcaraz a najlepšie finále v histórii. Presne ako si to tenis vysníval (ohlasy médií)

DPA (Nem.): „Po finále French Open, ktoré sa zapísalo do histórie, sa okrem Carlosa Alcaraza objavil aj ďalší víťaz - mužský tenis. Objavili sa obavy, že po špeciálnej ére Rogera Federera, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviča by mohlo nasledovať obdobie bezvýznamnosti. Ale päť hodín a 29 minút v nedeľu na Stade Roland Garros dokázalo, že boli neopodstatnené.“

The Times (V.Brit.): „Najväčší comeback: Alcaraz odvrátil tri mečbaly a ohromil Sinnera v epickom zápase.“

The Athletic (USA): „Bolo to presne ako si to tenis vysníval. Päť a pol hodiny napínavej hry a neúprosnej drámy medzi dvoma novými hviezdami mužského tenisu. Úvod do širšieho sveta novej rivality, o ktorej tento šport dúfa, že ponesie pochodeň, ktorú mu odovzdala veľká trojka Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič.“

L'Équipe (Fr.): „Monumentálny zápas, ktorý sa zapíše do tenisovej siene slávy. Carlos Alcaraz a Jannik Sinner odohrali v nedeľu epické finále, najdlhšie v histórii Roland Garros. Posledné dejstvo, ktoré sa zapíše do legiend tohto športu a korunuje Španiela jeho piatym grandslamovým titulom.“