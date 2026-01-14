    Alcaraz stále hľadá nového trénera. Expert mu radí spojiť sily s legendárnym Federerom

    Ak 22-ročný tenista získa trofej na Australian Open, stane sa najmladším víťazom kariérneho Grand Slamu.

    Bývalý švédsky tenista Mats Wilander ako jeden z mnohých reaguje na to, že sa v decembri rozišiel Carlos Alcaraz so svojím trénerom Juanom Carlosom Ferrerom. Doteraz si však nenašiel plnohodnotnú náhradu.

    Expert radí Španielovi, aby nadviazal spoluprácu so Švajčiarom Rogerom Federerom, legendou "bieleho športu". Informoval o tom web tennisworldusa.org.

    Švéd verí, že 22-ročný rodák z dediny El Palmar, štvrť v meste Murcia, vstupuje do fázy, v ktorej by ho správny hlas mohol pozdvihnúť do skutočne nedotknuteľných výšin.

    Podľa Wilandera môže opakovanie rovnakého štýlu obmedziť napredovanie. Preto sa domnieva, že Andy Murray by Alcarazovi nepomohol.

    Hodnotu vidí v kontraste - mentorovi, ktorého silné stránky spočívajú v oblastiach, v ktorých Alcaraz ešte len zdokonaľuje svoje umenie. Radí mu tých, ktorí uprednostňujú plynulejší, útočnejší a inštinktívnejší tenis. Svetová jednotka by sa tak stala ešte silnejšou s lepším útočným balíkom.

    Federer predstavuje ideálnu rovnováhu skúseností, autority a štýlového kontrastu. Švajčiarova schopnosť s ľahkosťou kontrolovať body, zlepšiť inštinkt na sieti a zjednodušiť hru pod tlakom je presne to, čo by mohlo Alcarazovu hru ešte viac zlepšiť.

    Dvadsaťnásobný grandslamový víťaz sa však v súčasnosti netúži vrátiť k tenisu v úlohe trénera, a to ani so svojím synom. Wilander však túto myšlienku rámcuje skôr ako niečo teoretické než bezprostredný krok.

    Alcaraz trénuje na Australian Open so Samuelom Lopezom. Budú sa usilovať o chýbajúci titul z Melbourne. Ak 22-ročný tenista získa trofej, stane sa najmladším víťazom kariérneho Grand Slamu.

    Španiel tam doteraz neprešiel cez štvrťfinálovú fázu. Pred rokom podľahol Novakovi Djokovičovi a teraz má oveľa vyššie ambície, do Melbourne mieri ako svetová jednotka a druhý najmladší šesťnásobný víťaz grandslamových podujatí.

    "Myslím si, že je veľmi dôležité mať v hlave víťaza Major turnajov. Murray a Carlos - tu je podobnosť v ich štýle hry. Ale keď si vezmete Johna McEnroea alebo Stefana Edberga, zrazu vidíte veľkú zmenu," uviedol Wilander.

    "Alebo si zoberme napríklad Federera. Teraz hovoríme o niekom, kto by mohol Carlosovi skutočne pomôcť s tou časťou jeho hry, ktorá mu až tak nevyhovuje. Myslím si, že Roger by bol pre neho ideálnym trénerom," doplnil televízny tenisový expert.

