Tatran je blízko víťazstvu v nadstavbe. Po derby zvládol ďalší šláger, súperovi vrátil prehru

Po skalpe svojho tradičného rivala, v aktuálnej tabuľke druhého so stratou dvoch bodov, Prešovčania presvedčivo vyhrali aj nad tretím tímom v tabuľke HK Bojnice.

Na začiatku mal brankár Igor Čupryna pár úspešných zákrokov, no keď ho potom vystriedal ďalší gólman slovenskej hádzanárskej reprezentácie Matúš Mitošinka, tak ten svojimi zákrokmi sa stal hrdinom zápasu.

Tatran Prešov stále bez pätice Urban, Mitaľ, Polanský, Fech, Malivojevič sa síce vari desať úvodných minút zahrieval pomalšie, no potom už na domácej pôde kraľoval.

„Na Bojnice sme sa po výhre na Považí dôkladne pripravovali celý týždeň. Vedeli sme, čo od nich môžeme očakávať. A na to sme takticky boli pripravení v obrane i v útoku. Samotný zápas ukázal, že ozaj dobre,“ ako prvé vyriekol Mitošinka krátko po stretnutí.

Šťastie praje patrične pripraveným

V šlágri predošlého nadstavbového kola v Považskej Bystrici klubový i reprezentačný kolega Matúša Mitošinku Igor Čupryna zneškodnil domácim hráčom štyri sedmičky a tiež vytiahol sériu vynikajúcich zákrokov.

Doma proti Bojniciam akoby po príchode do brány chcel svojmu staršiemu kolegovi dokázať, že aj on to vie...

„Na takúto tému sme sa ozaj s Igorom nebavili. Nie každý brankár má vždy svoj deň. Raz to ide lepšie jednému, inokedy druhému. Tentoraz som mal viac šťastia ja. Teda najmä pri tých chytených sedmičkách.

Niektoré iné strely som však tiež mohol kryť. Hlavne, že to bol celkom pekný, z našej strany iste kvalitný zápas, s výrazne presvedčivým konečným rezultátom.“