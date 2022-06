ONLINE: Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche, 4. zápas finále play off NHL

This man is something so, so special. Congrats, @Cmakar8 ???? #NHLAwards #GoAvsGo pic.twitter.com/mf9JqwTNNs

Průběh série – 1:2 na zápasy:



Série začala dvěma zápasy na ledě Colorada. Celek z Denveru vstoupil do prvního duelu výborně, v 10. minutě vedl 2:0 a po první třetině pak 3:1. Ve druhé části však Bolts dokázali skóre dorovnat i díky zásahu Ondřeje Paláta. Za stavu 3:3 se pak došlo až do prodloužení, v němž trefil Avs výhru André Burakovsky.



V duelu číslo 2 Avalanche dvojnásobné držitele Stanley Capu zcela zdemolovali. V 8. minutě vedli 2:0, po první třetině 3:0 a nakonec skóre navýšili až na konečných 7:0. Dvěma góly k tomu přispěli Valerij Ničuškin a Cale Makar, který je jako obránce dokonce nejproduktivnějším hráčem play-off z účastníků finálové série.



Ve třetím utkání dokázala Tampa před domácími fanoušky zapnout. V úvodu to tak ještě nevypadalo. Nejprve totiž dostal kotouč do branky Ničuškin, ovšem domácímu kouči Cooperovi vyšla challenge na ofsajd. V 9. minutě pak dokonce využil hostující přesilovku Gabriel Landeskog. Jenže pak už začaly pálit do černého i Blesky. Ondřej Palát ještě v první části otáčel na 2:1 a po gólu Stevena Stamkose pak domácí vedli o dvě branky. Za Laviny ještě v další početní výhodě korigoval opět kapitán Landeskog, ovšem do konce druhé části pak Tampa skórovala ještě třikrát. Zásah na 6:2 už domácí vstřelili Pavlovi Francouzovi, jenž po pátém gólu nahradil Darcyho Kuempera. Český brankář pak už v závěrečné dvacetiminutovce neinkasoval.



1. zápas: Colorado – Tampa 4:3 po prodl. (3:1, 0:2, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Landeskog (Rantanen, Byram), 10. Ničuškin (MacKinnon), 18. Lehkonen (Rantanen, Landeskog), 62. Burakovsky (Ničuškin, Compher) – 13. Paul (Hedman, Point), 33. Palát (Kučerov, McDonagh), 34. Sergačjov (Hagel, Cirelli)



2. zápas: Colorado – Tampa 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Ničuškin (Burakovsky, Newhook), 8. Manson (Cogliano, Newhook), 14. Burakovsky (Rantanen, Toews), 25. Ničuškin (Rantanen), 37. Helm (L. O'Connor), 43. Makar (Cogliano), 50. Makar (Rantanen, MacKinnon)



3. zápas: Tampa – Colorado 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Cirelli (Maroon), 15. Palát (Stamkos), 22. Paul (Colton), 28. Stamkos (Kučerov, Bogosian), 32. Maroon (Kučerov, Hedman), 35. Perry (Palát, Hedman) – 9. Landeskog (Rantanen, Makar), 25. Landeskog (Makar, Rantanen)