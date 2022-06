Colorado je už len krok od Stanley Cupu. Černák bodoval, ale potom sa opäť zranil

Finále play off NHL - 4. zápas

Napriek tomu, že v prvej tretine si oba tímy striedali držanie puku, Tampa Colorado k mnohému nepustila. Avs sa nedostali do nebezpečných situácií a do blízkosti brány. Na strely vyhrali prvú časť "blesky" pomerom 17:4.

Bol to sedemnásty gól v histórii finále play off Stanley Cupu, ktorý padol v rámci prvých 36 sekúnd. Vo finále padol gól tak skoro naposledy v roku 2006, keď sa za Edmonton presadil Pisani.

Druhá tretina priniesla lepší hokej hostí. Pomohli im k tomu presilového hry, kde využili už prvú z nich. Gól na 1:1 prišiel potom, ako Erik Černák zblokoval tvrdú strelu.

Do šance sa dostal Rantanen, ktorého pokus Vasilevskij vyrazil rovno do korčuľujúceho MacKinnona, ktorého nestíhal Černák. Od MacKinnonovej korčule sa puk odrazil do brankára a následne do brány.

Černáka zranenie obmedzilo a aj keď po ňom zasiahol do hry, bolo to len na krátky čas. Tampa duel dohrávala s piatimi obrancami.