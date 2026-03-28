Taliansky hráč poprel podceňovanie Bosny. Rešpektujem všetky tímy, povedal

Federico Dimarco a Sandro Tonali oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. mar 2026 o 16:01
ShareTweet0

Hráča Interu Miláno natočili, ako s reprezentačnými spoluhráčmi oslavuje postup ich utorkového súpera cez Wales.

Taliansky futbalista Federico Dimarco poprel názory, že Taliansko podceňuje Bosnu a Hercegovinu pred finále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

„Rešpektujem všetky kluby a predovšetkým všetky národné tímy. Išlo o inštinktívnu reakciu. Boli sme medzi priateľmi a sledovali sme jedenástkový rozstrel,“ povedal Dimarco na tlačovej konferencii v tréningovom centre azúrových.

Dvadsaťosemročný Talian prezradil, že sa po stretnutí rozprával s bývalým spoluhráčom v drese „nerazzurri“ Edinom Džekom.

„Hovoril som s Džekom a zablahoželal som mu. Opakujem, neprejavil som nikomu žiadnu neúctu,“ citovala Dimarca agentúra AFP.

Taliani v predchádzajúcich dvoch barážach neuspeli a na MS v Rusku i v Katare chýbali.

Baráž o MS vo futbale 2026 - vetva A

Reprezentácie

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Taliansky hráč poprel podceňovanie Bosny. Rešpektujem všetky tímy, povedal