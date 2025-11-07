FIFA udelila pokuty dvom krajinám za výtržnosti v zápasoch s Izraelom

Hráči Talianska a Izraelu.
Hráči Talianska a Izraelu. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. nov 2025 o 14:23
ShareTweet0

Oba zväzy čelili obvineniam z narušenia štátnej hymny.

ZÜRICH. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potrestala pokutami nórsky a taliansky zväz za výtržnosti ich fanúšikov počas októbrových zápasov kvalifikácie MS s Izraelom.

Oba zväzy čelili obvineniam z narušenia štátnej hymny, vniknutia divákov na hraciu plochu a narušenia poriadku a bezpečnosti na zápasoch, uviedla FIFA.

Muž, ktorý vnikol na ihrisko počas víťazného duelu Nórska nad Izraelom 5:0, často narušoval medzinárodné futbalové zápasy v posledných 20 rokoch, vrátane finálového turnaja majstrovstiev sveta.

Sankcie FIFA sa nevzťahovali na vyvesenie palestínskych vlajok, vrátane niektorých so sloganmi, ktoré sa objavili na zápasoch v Osle a v Udine.

Talianska federácia dostala pokutu 12.500 švajčiarskych frankov a Nórsko musí zaplatiť 10.000 švajčiarskych frankov. Informovala agentúra AFP.

Aktuálna tabuľka skupiny I - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Na snímke prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Bernd Neuendorf ďakuje po jeho znovuzvolení v piatok 7. novembra 2025.
Na snímke prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Bernd Neuendorf ďakuje po jeho znovuzvolení v piatok 7. novembra 2025.
Na čele Nemeckého futbalového zväzu zostáva rovnaký muž. Jeho cieľom je organizácia ME žien
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»FIFA udelila pokuty dvom krajinám za výtržnosti v zápasoch s Izraelom