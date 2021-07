Anglické penalty? Keď strelci videli brankára, mali strach (anketa)

Anglickí futbalisti neuspeli vo finále majstrovstiev Európy. Zlyhali v penaltovom rozstrele. Trénerovi Garethovi Southgateovi v ňom nevyšli taktické zámery. V úplnom závere predĺženia poslal do hry Marcusa Rashforda s Jadonom Sanchom a v piatej sérii, ktorá sa napokon ukázala ako rozhodujúca, si vybral 19-ročného Bukaya Saku. Ani jeden z týchto hráčov svoj pokus nepremenil. Čo na tieto ťahy hovoria slovenskí tréneri? Ste zástancom myšlienky, aby išli hráči na ihrisko v závere predĺženia s úmyslom kopať penaltu?

V piatej sérii finále majstrovstiev Európy zahrával penaltu 19-ročný mladík. Nebolo to príliš riskantné?

Pamätáte si na nejaký netradičný ťah pri penaltovom rozstrele?

Pavol Staňo (MŠK Žilina) 1. Neviem, či by som to urobil, zvlášť, že išlo o mladých hráčov. Keby to boli skúsení hráči, možno by som nad takýmto ťahom uvažoval. Neviem, čo trénera k tomu viedlo, ale bolo to zaujímavé riešenie. Keby mu to vyšlo, nosili by ho na rukách. Neboli sme na tréningu, nevideli sme, či boli Rashford a Sancho naozaj takí fenomenálni v jedenástkach, ale v rozstrele hrá veľmi veľkú úlohu aj psychika.

2. Mladí hráči nemajú také skúsenosti a ich mentalita môže byť rôzna, na druhej strane niektorí mladí futbalisti vôbec nemajú nervy, čo tiež môže byť výhoda. Starší hráči môžu viac pociťovať zodpovednosť a aj tá môže zväzovať nohy. 3. Zažil som iba to, že pred jedenástkami bola zmena brankára. Pri výbere hráčov treba zvážiť veľa vecí. Treba brať do úvahy aj únavu hráčov. Poslať tam niekoho, koho chytajú kŕče, nie je veľmi vhodné. Dôležitá je aj mentálna príprava, hráč sa musí cítiť na jedenástku.

Michal Gašparík (Spartak Trnava) 1. Nie je úplne štandardné, že sa takto rozhodli, ale bol to ich plán, mali to takto pripravené. Absolvovali aj psychometrické testy, ktoré odhaľovali odolnosť hráčov vo vypätých situáciách. Vyberali hráčov, ktorí by mali zvládnuť tlak. Je pravda, že sa nestihli vôbec rozohrať, ale keby striedali skôr, tak by riskovali, že môžu zápas prehrať už v predĺžení. Veď Rashford v posledných minútach musel hrať pravého obrancu. Ale samozrejme je obrovský risk poslať nerozohratého hráča na penaltu.

Marcus Rashford posiela loptu z penalty len do žrde a sen o anglickom triumfe sa začína rúcať. (Zdroj: SITA/AP)

2. Je trochu zvláštne, že ako posledný išiel kopať 19-ročný Saka. U Talianov je posledný vždy Jorginho, aj keď tentoraz nedal. Angličania začínali dvoma skúsenými hráčmi a potom prišli na rad mladíci. Môj názor je, že prvý a posledný kopajúci by mali byť skúsení hráči. 3. Už keď som bol asistent trénera Trnavy, spravili sme vo finále Slovnaft Cupu taký ťah, že sme na penalty poslali do bránky Dobrivoja Rusova. Tým sme napokon finále vyhrali, lebo chytil dve jedenástky.

Stanislav Varga (Dukla Banská Bystrica) 1. Bol to dosť veľký risk, ktorý nevyšiel. Sú to talentovaní hráči, ale v zábere kamier bolo vidieť, že až takí sebavedomí pri penaltách neboli. Ak by odohrali skoro celý turnaj a tréner by ich šetril pre zranenia, tak to ešte pochopím. Rashford ani Sancho však toho v predchádzajúcich zápasoch veľa neodohrali. Kopať penaltu na tréningu, keď vyhrávate a je pohoda, a dokonca aj v zápase, je ľahšie, lebo sa to ešte dá zvrátiť. Pri rozstrele sa vám bránka zmenšuje a brankár zväčšuje, Donnarumma navyše pôsobil sebavedomo. Myslím si, že keď ho uvideli, mali strach. Navyše nešlo o vychýrených strelcov penált. Bol tam napríklad Shaw, ktorý dal v zápase gól a presadil sa aj v rozstrele vo finále Európskej ligy. Navyše je ľavák. Alebo Grealish či Stones. Nebol som si istý, že tento ťah vyjde.

2. Nemyslím si, že Saka mal až takú výnimočnú sezónu a bol som prekvapený už tým, že hrával na úkor niektorých iných hráčov. Možno si Angličania mysleli, že pôjde kopať s tým, že rozhodne. On však musel dať, aby sa udržali v hre. Niekedy platilo, že penalta sa dá len zle kopnúť, ale v jeho prípade zavážilo, že taliansky brankár je veľmi mrštný a skutočne ich vie chytať. 3. Jedine to, že pred rozstrelom dôjde k zmene brankárov. Takýto ťah si nepamätám a neviem, či ho vôbec niekto spravil. Keď sedíte na lavičke a máte hlavu dole, lebo chcete vo finále hrať, vaše sebavedomie nie je vysoké.

Anton Šoltis (momentálne bez angažmánu) 1. Nečakal som to a podľa mňa to bolo divné rozhodnutie. Ja by som ho určite neurobil, ale po boji je každý múdry. Southgate nemal zlú myšlienku, sú to technickí a ofenzívni hráči. Boli vo finále, šli do rizika a nepodarilo sa to. Pre Angličanov škoda, ale bolo to zvláštne. Kopať penalty šli hráči, ktorí neboli v tempe, hrali zopár minút a predtým tri alebo štyri minúty stáli pri čiare. Ani celkovo na turnaji toho veľa neodohrali.

2. Na Sakovi bolo vidieť, že je ešte veľmi mladý. Väčšinou idú na začiatku i na konci kopať skúsenejší exekútori. Ťarcha zodpovednosti je pri piatom hráčovi, ak sa vôbec dostane na rad, obrovská. Mal by to byť strelec, ktorý to má v sebe vžité. Samozrejme, aj jemu sa môže stať, že nedá. Určite sa to teraz bude často omieľať a vyvoláva to polemiku. Keďže to Anglicku nevyšlo, veľa ľudí to odsúdi. Keby sa presadil aspoň jeden z týchto hráčov, bolo by to možno hodnotené 50 na 50. 3. Jedine výmenu brankárov, ak má jeden z nich lepšiu formu, čo sa týka chytania penált. Pri hráčoch si na niečo výnimočne nespomínam.

Mikuláš Radványi (Komárno) 1. Bol to tréner Southgate, kto videl hráčov kopať penalty na tréningoch. Bol som prekvapený skôr z toho, že Marcus Rashford a Jadon Sancho dostali tak málo priestoru počas celého turnaja, lebo obaja sú fantastickí hráči. To určite nepomohlo ich sebavedomiu. Preto bolo trochu čudné, že ich poslal tréner na ihrisko práve na rozstrel.

2. Čítal som vyjadrenie Southgatea, že Saka na tréningu premenil všetky jedenástky, preto poslal práve jeho na poslednú penaltu. Tréning je však niečo úplne iné, ako rozstrel vo finále európskeho šampionátu. Na tréningu môžeš dať s prehľadom tridsať z tridsiatich, no aj tým najskúsenejším sa môžu v takej vypätej chvíli roztriasť nohy.

Ja ako tréner som vždy poslal na penaltu hráčov, ktorí si verili. Samozrejme som mal prehľad, ako to kopú na tréningu, ale rozstrel je úplne iná záťaž na psychiku. Na tréningu to kopeš zo zábavy, v rozstrele musíš dať, keď sa to nepodarí, zmaríš tým celoročné úsilie tímu. Nie je to jednoduché. Nedávno ešte ako kouč Podbrezovej som zažil rozstrel proti Žiline v osemfinále Slovnaft Cupu. Žilina vyhrala až v desiatej sérii. Vtedy napríklad náš najskúsenejší hráč Michal Breznaník povedal, že sa na to necíti. Napokon v siedmej sérii predsa šiel a premenil.