Pogačar je Superman, jeho rival spanikáril. Trikrát sme to merali, bráni sa mechanik

KIGALI. Peter Sagan označil Tadeja Pogačara za úkaz, aký svetová cyklistika dlho nezažila. Štyrikrát vyhral Tour de France, je úspešný na klasikách a vo svojej zbierke úspechov má už aj dva dúhové dresy.
Minulý rok predviedol v Zürichu výkon, nad ktorým mnohí krútili hlavou. Zaútočil 100 km pred koncom, z toho záverečných 52 km išiel osamotene.
Ubehlo však dvanásť mesiacov a Pogačar tento výkon nielenže napodobnil, ale ešte vylepšil. Pri premiére MS na africkom kontinente útočil o štyri kilometre skôr a do cieľa si tentokrát strihol 66-kilometrové sólo.
Patrilo by sa napísať, že ide o niečo výnimočné a nevídané, no v prípade 27-ročného Slovinca je to zjavne normálne. Od roku 1968 predviedol na MS dlhšie víťazné sólo len Talian Vittorio Adorni (90 km, pozn.).
"Pogačarova africká dúha je ešte veľkolepejšia ako tá prvá," uviedol dlhoročný slovinský cyklistický novinár Miha Hočevar z denníka Delo.
Pogačar alebo Merckx?
Francúzsky denník L'Équipe označil Pogačara za nedotknuteľného, belgické noviny Het Laatste Nieuws za Supermana a talianska tlač La Gazetta dello Sport píše o triumfe v Kigali ako o jeho najväčšom úspechu.
Opäť sa rozvírila diskusia o tom, či je Pogačar najlepším cyklistom všetkých čias, pričom na druhej strane tohto porovnania je legendárny Eddy Merckx.
Belgičan má zatiaľ o jeden titul viac na MS či Tour de France a na rozdiel od Slovinca vyhral aj monumenty Miláno - San Remo a Paríž - Roubaix. Z tohto hľadiska má navrch, no Pogačar sa k nemu rýchlo blíži.
VIDEO: Zostrih z pretekov elite na MS v cyklistike 2025
Expert TNT Sports a bývalý cyklista Adam Blythe však vyzdvihuje, že kým v Merckxovej ére jazdili cyklisti všetko, Pogačar dominuje v dobe, keď sa jazdci špecializujú na Grand Tour, dláždené klasiky či ardénske preteky.
Navyše, rodákovi z mesta Komenda nechýba potrebná guráž. Nie je typom pretekára, ktorý by čakal na pomoc druhých a šetril sily na neskôr.
Priznal, že v závere pretekov v Kigali už bojoval sám so sebou, no odvaha a mimoriadna výkonnosť mu priniesli oba tituly majstra sveta.
"Je najlepší, niet čo dodať. Proti nemu toho veľa nenarobíte. Bol som si takmer istý, že vyhrá," povedal šiesty v cieli Talian Giulio Ciccone.
Do cieľa neprišlo ani 20 percent
Súboj o titul majstra sveta si nenechal ujsť ani športový riaditeľ Tomaž Poljanec, ktorý bol pri začiatkoch kariéry slovinského fenoména.
Ten ešte ako tínedžer pôsobil v roku 2018 v kontinentálnom tíme Ljubljana Gusto Xaurum a o rok neskôr sa začal písať jeho príbeh v UAE Emirates.
"Môžem povedať, že Tadej je najlepší v histórii. Skutočne zmenil cyklistiku. Teraz už ani 270-kilometrové preteky nie sú nudné na sledovanie.
Niekedy ste mohli vynechať tri štvrtiny pretekov, pozrieť si poslednú hodinu a videli ste všetko. Teraz to už tak nie je," vraví Poljanec pre portál Siol.net.
Úspech slovinskej cyklistiky potvrdil 11. miestom Primož Roglič. Ostatní krajania síce preteky nedokončili, no od úvodu sa starali o vysoké tempo.
"Sledujem vývoj slovinskej cyklistiky od samého začiatku, od nuly. Kedysi sme nemali nič a keď sme išli na medzinárodné preteky, boli sme radi, ak ich vôbec niekto dokončil. Teraz sme najlepší na svete," dodal Poljanec.
Pogačarov triumf má o to väčší lesk, že ho dosiahol na náročnej trati, v nadmorskej výške a vysokej vlhkosti. Na štarte bolo vrátane Slováka Martina Svrčeka 165 cyklistov, ale do cieľa prišli len tridsiati - 18,2 %.
Negatívny rekord doposiaľ držali MS v Yorkshire, kde v daždi a chlade prišlo do cieľa 46 cyklistov, čo bolo 23,6 percenta. Peter Sagan vtedy skončil piaty.
"Za Pogačarom to nebolo nič iné ako utrpenie. Jazdci chceli aspoň dokončiť toto jedinečné vydanie šampionátu," napísal španielsky denník AS.
Až dve výmeny bicykla
Raymond Kerckhoffs z portálu WielerFlits trefne skonštatoval, že keď je to najviac dôležité, Tadej Pogačar zmení všetky otázniky na výkričníky.
Keď ho v časovke predbehol na trati Remco Evenepoel, okamžite sa začalo špekulovať o Slovincovej forme. Všetky obavy však boli zažehnané.
Práve Evenepoel mal byť jeho hlavným súperom. Napokon získal striebro, no priznal, že si do Afriky prišiel po víťazné double. V pretekoch ho postihli aj technické problémy, ktoré ovplyvnili súboj o zlato.
Tesne predtým, ako Pogačar útočil, nabehol Evenepoel kolesom do jamy, čo spôsobilo zmenu výšky posedu. Mal z toho aj kŕče, a tak nemohol reagovať.
Výmenu bicykla následne zvládol veľmi dobre, no jeho rezerva mu tiež nesedela. Pre bolesti chrbta musel presadnúť na svoj pôvodný bicykel, no urobil to nešťastne, na vrchole dláždeného kopca.
Veľmi dlho čakal, kým sa k nemu dostalo belgické mechanické auto. Bolo to nekonečných 42 sekúnd, počas ktorých bolo na Evenepoelovi vidno frustráciu.
Spanikáril, podobne ako vlani na olympiáde v Paríži. Vtedy takisto kričal na mechanika, no pod Eiffelovkou mal na čele výrazný náskok.
Na ME dostane druhú šancu
Zrejme len on vie, prečo zastavil hneď po stúpaní Kimihurura. Ak by prešiel ešte niečo vyše kilometra, mohol využiť občerstvovaniu zónu, kde predtým vymenil bicykel veľmi rýchlo. Namiesto toho čakal.
Vyzeral podobne beznádejne ako Kolumbijčan Germán Darío Gómez, ktorý sa na MS 2019 ešte ako junior márne dožadoval výmeny kolesa pre defekt.
"Aj na juniorskej úrovni vás učia, že musíte jazdiť ďalej, kým vás podporné auto nedobehne. Čakanie bola chyba," uviedol Kerckhoffs.
V Belgicku je to športová téma číslo jeden. Mechanik Dario Kloek však tvrdí, že výška sedla rezervy bola rovnaká ako na hlavnom bicykli.
"Merali sme to trikrát, výška bola rovnaká. Čo sa stalo asi zistíme neskôr, ale podľa mňa bola jeho negatívna reakcia skôr výsledkom frustrácie z toho, že stratil veľa času," reagoval Kloek pre Het Nieuwsblad.
K očakávanému súboju tak napokon neprišlo. Je to škoda, pretože Evenepoel napriek problémom skončil na druhom mieste, čo svedčí o dobrej forme.
Už tento týždeň však dostane belgický cyklista druhú šancu.
Namiesto dúhového dresu sa bude bojovať o modrobiely so žltými hviezdičkami, keďže na programe sú ME vo francúzskom regióne Drôme–Ardèch.
Vlaňajší triumf nebude obhajovať šprintér Tim Merlier, keďže trať vyhovuje vrchárom či odolným klasikárom. Na štarte budú aj Dáni Jonas Vingegaard, Mads Pedersen alebo Portugalčan Joao Almeida.
Doposiaľ jediným cyklistom, ktorý v jednom roku vyhral MS aj ME bol Peter Sagan. Po deviatich rokoch to môže zopakovať Tadej Pogačar.