Fínski hokejisti vyrovnali v hre bez brankára. Švédov to nezlomilo a udreli aj v predĺžení

Victor Hedman, obranca Švédska: "Bol to ťažký zápas. Medzi Švédskom a Fínskom sú to vždy tesné stretnutia. O to krajšie a sladšie je víťazstvo po predlžení. Bude skvelé hrať semifinále pred vypredanou halou proti domácemu tímu."

Olli Määttä, obranca a kapitán Fínska: "Musím povedať, že hral proti nám kvalitný tím. Zároveň sme dosť hrdí na to, ako sme dnes bojovali a takáto prehra veľmi bolí. Ale aj taký je niekedy hokej. Bol to prvý gól v oslabení, ktorý sme inkasovali na turnaji."