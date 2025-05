Obhájiť titul by bol zázrak, priznal tréner. Švédi využili to, v čom je český brankár slabý

"S odstupom času nás zápas proti USA bude určite mrzieť. Môžeme toho ľutovať, pretože sme vedeli, o čo ide. Na keby sa nehrá, no ak by ste to zvládli, verím, že by sme hrali o medaily," zhodnotil Roman Červenka.

V 39 rokoch patril k oporám tímu a najlepším hráčom majstrovstiev. Nazbieral 14 bodov (6+8), teda len o jeden menej než David Pastrňák.

Obhájiť titul sa naposledy Čechom podarilo v zlatej ére (1991 - 2001) a hoci túžili po Prahe dobyť aj Štokholm, z viacerých dôvodov to nevyšlo.