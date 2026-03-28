Wirtz zažiaril proti Švajčiarom. Nagelsmann nešetril chválou: „Hráč na svetovej úrovni“

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann vyzdvihol po výhre v prípravnom zápase nad Švajčiarskom pozitívne momenty, hoci v defenzíve jeho tím viackrát „horel“.
Nemci dokázali v prvom polčase dvakrát vyrovnať a napokon sa tešili z výhry 4:3 aj vďaka dvom gólom a dvom asistenciám Floriana Wirtza.
Na otvárací gól Dana Ndoyeho odpovedal Jonathan Tah a vedenie 2:1 po presnom zásahu Breela Embola vydržalo Švajčiarom len pár minút. V druhej nadstavenej minúte 1. polčasu vyrovnal Serge Gnabry, pričom oba góly Nemecka pripravil práve Wirtz.
VIDEO: Krásny gól Wirtza
Stredopoliar Liverpoolu to po hodine hry zobral do vlastných rúk a presadil sa exportnou strelou spoza pokutového územia.
Domáci Švajčiari sa v Bazileji nevzdali a vyrovnali na 3:3, no Wirtz pridal aj druhý gól a ukončil tak zápas s bilanciou 2+2.
Dvadsaťdvaročný hráč odohral v „áčku“ národného tímu 38 zápasov, no ten piatkový označil za pravdepodobne najlepší.
Máme výborný tím a skvelú obranu
„Situácie pred všetkými inkasovanými gólmi sme mohli vyriešiť lepšie, no dlhšie sme spolu nehrali. Máme výborný tím a skvelú obranu, pred šampionátom máme len tie najvyššie ciele.
Bude to ťažké, no sme pripravení,“ zhodnotil Wirtz pre nemeckého vysielateľa RTL. Na adresu rekordnej posily Liverpoolu sa vyjadril aj Nagelsmann.
„Už teraz je hráčom na svetovej úrovni. Ak si udrží výkonnosť, bude veľmi dlho na vrchole zoznamu každého z top európskych klubov. Je to skvelý hráč, ktorý do tímu vždy prinesie energiu,“ citovala trénera Nemecka agentúra DPA.
Nagelsmann pochválil aj mentalitu svojich zverencov, ktorí podľa neho dobre zareagovali na vývoj stretnutia.
V niektorých situáciách sme nebránili dobre
„Dvakrát sme sa dostali späť do zápasu. Áno, v niektorých situáciách sme nebránili dobre, no ak sa zameriam na mentálne nastavenie tímu, tak som spokojný,“ uzavrel 38-ročný kormidelník.
Debut v A-tíme zažil 18-ročný hráč Bayernu Mníchov Lennart Karl a v zápase „Nationalelf“ sa po 16 mesiacoch predstavil aj Kai Havertz.
Útočníka Arsenalu trápili v uplynulom období zranenia. Nemci pokračujú v príprave pondelkovým duelom v Stuttgarte proti Ghane.