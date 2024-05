Siedmy deň na MS: Fíni sa zahrávali s ohňom. Porazili sme majstrov sveta, kričali Rakúšania

V piatok hrajú proti Čechom, ale potom ich čakajú Nóri a Briti, proti ktorým by mohli tiež naplno bodovať.

„Zápas sme nezvládli, aj keď sme začali výborne. Je to naša chyba. Musíme vyhrať ďalšie zápasy a hneď ten najbližší proti Kanade,“ povedal pre ČT Sport fínsky hokejista Olli Määttä.

„Švédi by sa mohli poučiť zo zápasu Fínsko – Rakúsko. Aj Fíni vyhrávali 2:0 a potom zrazu príde od slabšieho súpera obrat. Aby sa im to nevypomstilo vo štvrťfinále.

V závere stretnutia však dovolili súperovi, aby sa vrátil do zápasu.

Možno sme niekedy zvolili prihrávky a nevystrelili puk. V konečnom dôsledky ide o sebavedomie mužstva a my sme vyhrali,“ povedal pre JOJ Šport útočník Marcus Sorensen.

„Mali sme pred Kanadou príliš veľký rešpekt. Prvé dve tretiny boli trápne, ani raz sme nevystrelili. V tretej tretine sme cítili šancu vyrovnať v presilovej hre, ale to sa nepodarilo,“ zhodnotil pre ČT Sport Eirik Salsten.

„Nebol to veľmi záživný zápas,“ zhodnotila bývalá hviezda NHL Jakub Voráček.

„Každý z nás chcel nastúpiť do tohto zápasu proti hviezdam NHL. Dostal som iba jeden gól, na budúci rok to bude hádam lepšie. Nikdy na to nezabudnem,“ pousmial sa francúzsky hrdina pre JOJ Šport.

Francúzi si najbližšie zmerajú sily s výberom zo Slovenska v sobotu 18. mája o 20:20.

„Američania nám ukázali cestu. Ak budeme mať puk na hokejkách, dostávať sa do príležitostí a budeme kreatívni vpredu, tak Francúzi urobia nejaké chyby a prehrajú súboje. To je cesta, aby sme uspeli aj my,“ zhodnotil Konečný.