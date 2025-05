Druhý deň na MS: Maďarský supertalent píše históriu a Crosby si spomenul na mobil

Maďarský supertalent dal gól aj v Bratislave

So Slovincami sa do elitnej kategórie vrátili v sobotu aj Maďari. Nemali to jednoduché, už pohľad do histórie neveštil nič dobré.

Z 21 vzájomných zápasov proti Nemecku vyhrali Maďari iba jeden - ešte v roku 1940 v Garmish-Partenkirchene. A nič sa na tom nezmenilo ani v Herningu, kde favorit vyhral 6:1.

Zápas sledovali početné fanúšikovské tábory oboch tímov.

Ako poznamenal denník Nemzeti Sport, maďarských priaznivcov pobavil už pred zápasom hlásateľ v Jyske Bank Boxen Aréne, ktorý pri predstavovaní maďarských hráčov vyslovil správne meno iba jedného z nich - Henrika Nilssona.