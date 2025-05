Štvrtý deň na MS: Dáni neboli proti Čechom doma, opora Švajčiarov žiarila napriek tragédii

BRATISLAVA. „Náš tím nemá ani na pivnú ligu!“ „S kým sme to prehrali?“ „Vo Švajčiarsku sa hrá hokej?“ „Trump bude musieť uvaliť clo aj na Švajčiarsko za všetky tie góly!“

Jeho klub Los Angeles Kings síce vypadol v prvom kole play-off NHL, no predsa nebolo isté, či 28-ročný útočník bude k dispozícii svojej reprezentácii.

Napokon sa rodina rozhodla spolu cestovať do Dánska. Do Herningu prišla aj Fialova manželka a ročná dcérka. Doma nenechali ani psa.

„Moja manželka bola tehotná po druhý raz. Žiaľ, prišli sme o dieťa. Nebolo to pre nás ľahké,“ prezradil Fiala.

Pred rokom sa švajčiarska opora pripojila k národnému tímu tiež až pred tretím zápasom. Vtedy mal na to radostný dôvod: narodila sa mu dcérka.

Teraz sa musí vyrovnať so stratou. Na jeho výkone to vôbec nebolo vidieť, proti Američanom na ľade žiaril. „Sám neviem, ako to zvládam,“ vravel úprimne novinárom.

„Moja manželka je najlepšia žena na svete,“ dodal.

Desiate čisté konto na MS

Švajčiari sa na Fialu tešia. „Je to veľmi nebezpečný hráč. Hrať s ním je veľká zábava,“ skonštatoval Nico Hischier, ktorý s ním hrá v jednej formácii.

Americké nádeje definitívne ukončil v tretej tretine Dean Kukan.