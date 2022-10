Veľký úspech Sloveniek. Myslel som, že ma odvezú do nemocnice, žartoval tréner

VIDEO: Reakcia slovenských reprezentantiek po postupe do štvrťfinále

Slovenky postupom do štvrťfinále dosiahli svoje historicky najlepšie umiestnenie na svetovom šampionáte družstiev, doteraz boli najlepšie trináste v malajzijskom Kuala Lumpure v roku 2000.

Teraz majú už istotu umiestnenia do 8. miesta, pričom stále sú v hre o medailové priečky. Vo štvrťfinále sa stretnú s víťazom duelu Japonsko - Kórejská republika.

Baška to mala najťažšie. Od jednotky sa najviac očakáva a ešte prehrala s mladou Pavadeovou 9:11 v piatom sete. Škoda, lebo tam tiež boli šance na víťazstvo.

Keď proti Jüan Ťia-nan nevyužila za stavu 2:0 a 10:6 štyri mečbaly, myslel som si, že ma odvezú rovno do nemocnice, ale potom to zvládla a doviedla nielen svoj duel, ale celé stretnutie do víťazného konca.

Musím pochváliť celý tím. Dievčatá podali dobré výkony, robili tie správne veci a odmena sa dostavila. Byť v prvej osmičke na MS družstiev je niečo neuveriteľné. Ešte sa nám to musí uležať v hlave," uviedol tréner SR Jaromír Truksa.