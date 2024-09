Kánová vypadla už v prvom kole. Csejtey úvodný set prehral, potom však dominoval

PARÍŽ. Slovenský reprezentant v stolnom tenise Richard Csejtey postúpil do osemfinále dvojhry paralympijského turnaja v Paríži.

Zobral mi ho, ale potom som sa do toho dostal a rozbehol som sa. Keďže nemám ´parťáka´ do štvorhry, tak som musel čakať sedem či osem dní na zápas, sledoval som ostatných a len som im fandil.

"Bol to prvý zápas, ten je vždy najťažší. Súper bol nepríjemný, aj ťahal čas, ja som bol v prvom sete nervózny.

Už to ale prišlo a urobíme všetko preto, aby som pokračoval ďalej," uviedol 45-ročný slovenský singlista.

"S Helenkou sme veľmi dobré kamarátky, preto sme boli nešťastné, keď sme sa dozvedeli, že budeme hrať proti sebe.

Mám s ňou skôr tú lepšiu bilanciu, ale dneska som asi nemala svoj deň a ona ho mala.

Hrala naozaj vynikajúco, ja som sa nevedela dostať do hry, tie loptičky mi lietali a to využila moja súperka.

Je to bohužiaľ KO systém, nedá sa to vrátiť a končím. Musíme si to rozanalyzovať s trénerom," povedala strieborná medailistka z Tokia 2020.