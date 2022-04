Curry zrejme posilní Warriors v play off. Nemusím byť fit na sto percent, vraví

SAN FRANCISCO. Stephen Curry by sa napokon mohol do zostavy basketbalistov Golden State Warriors vrátiť včas pred začiatkom play off zámorskej NBA.

V noci na nedeľu čaká na jeho tím prvý duel série proti Denveru s Nikolom Jokičom.

"Nemusím byť fit na sto percent, ale ak budem cítiť, že mužstvu môžem pomôcť, tak budem hrať," povedal Curry pre zámorské médiá. Jeho slová podčiarkol aj kouč Steve Kerr:

"Mnohí by mali po mesiac trvajúcej pauze problémy už po dvoch minútach na palubovke. Steph je však vo skvelej forme a má neuveriteľný kondičný základ."