Komentáre ľudu na Tarkoviča? Verím, že to tam je divoké, tvrdí

"Je to veľká česť robiť trénera reprezentácie krajiny, v ktorej sa človek narodí. Som rád, že výkonný výbor na čele s prezidentom mi dali možnosť pokračovať. Je to zodpovednosť, " povedal Tarkovič.

Je doktorom pedagogiky. Na fakulte telesnej výchovy a športu vyštudoval Štefan Tarkovič trénerstvo.

Tarkovič: Vážim si 14:0

Prišiel elegantne oblečený. S vestou a vzorkovanou kravatou. Nebol prvou voľbou šéfstva zväzu, ale až druhou, keď nevyšlo vábenie Vladimíra Weissa.

Trebárs bývalý tréner reprezentácie Dušan Galis pre Sportnet vyhlásil, že by v takomto prípade funkciu nezobral, že by to bolo preňho ponižujúce.

"Nevnímam to negatívne. Nevidím problém, že ako to bolo celé zrealizované. Zmluva sa mi skončila a vnímam, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu mal priestor na to, aby sa rozhodoval, ako pôjde futbal ďalej," myslí si Tarkovič.