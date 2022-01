Karhan: Tarkovičovi fandím. Galis: Ja by som to nevzal (anketa)

Slovenskú futbalovú reprezentáciu naďalej povedie Štefan Tarkovič, hoci rokovania prebiehali aj s Vladimírom Weissom starším. Sportnet oslovil šesť futbalových odborníkov, aby zhodnotili dianie uplynulých dní. Ako vnímajú voľbu Štefana Tarkoviča? Prečo nemáme na Slovensku viac trénerov, ktorí by mohli viesť reprezentáciu? Ján Kocian bývalý tréner reprezentácie (2006 – 2008)

Ján Kocian. (Autor: TASR - Pavel Neubauer)

Hlavným kandidátom bol Vlado Weiss, ako to priznal aj prezident zväzu. Reprezentácia spravila pod vedením Štefana Tarkoviča určitý progres, takže aj on patril do okruhu ľudí, o ktorých sa uvažovalo. Zväz nechcel ísť do rizika so zahraničným trénerom a tak padla voľba na Štefana. Treba mu len držať palce. V tomto roku má výhodu, že bude môcť budovať tím bez nejakého výsledkového tlaku.

Myslím, že je dostatočne skúsený na to, aby situáciu správne vyhodnotil. Vedel, že Vlado je v hre, ale ani zväz, ani Slovan nechceli prijať alternatívu, že by robil jedno aj druhé. Možno to chcel len samotný Vlado. Nevnímam to ako nejaké podcenenie Štefanovej roboty.

Neviem, čím to je, že na Slovensku nemáme viacero trénerov, ktorí by mohli viesť reprezentáciu. Kedysi sa hovorilo o dvojici Adrián Guľa, Martin Ševela. Tí sú teraz v zahraničí, ale bez veľkých výsledkov. Tréner reprezentácie musí spĺňať nejaké predpoklady, musí byť voľný aj finančne dostupný. Toto všetko musí do seba zapadnúť. Ladislav Jurkemik bývalý tréner reprezentácie (2002 – 2003)

Ladislav Jurkemik. (Autor: TASR - Henrich Mišovič)

Po neúspešnej kvalifikácii vždy prišiel nový tréner. Keď ste raz neúspešný, musíte odísť. Keď sa však nenašiel nový, ponúkli to Tarkovičovi. Trénovať reprezentáciu je vždy najvyššia méta. Pokiaľ nie sú nezrovnalosti medzi hráčmi a trénerom, tak sa kompetentní pozreli na nejaké "menšie zlo" a nechali jeho. Asi nemajú peniaze na zahraničného trénera, tak zostal Slovák. V klubovom futbale dorazila na Slovensko vlna zahraničných trénerov. Nosili sem trénerov z Cypru a neviem ešte skade… Majitelia klubov nedali slovenským trénerom šancu. A keď im ju aj dali, tak sa tí domáci tréneri nepresadili. Báli sa, že ich vyhodia, tak držali s hráčmi, ale hráči sa s vami nehrajú, tí vás hodia cez palubu a potom padnete aj v očiach funkcionárov. Táto generácia trénerov si nevedela buchnúť po stole. A teraz chýbajú nástupcovia.

Stanislav Šesták bývalý reprezentant (účastník MS 2010 i EURO 2016)

Stanislav Šesták. (Autor: TASR - Martin Baumann)