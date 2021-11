Lobotka chce pokračovať v jesenných výkonoch a vyhrať pre fanúšikov

BRATISLAVA. Stanislav Lobotka bol na zraze slovenskej futbalovej reprezentácie aj pred vyše mesiacom, ale na kvalifikačné zápasy do Ruska a Chorvátska napokon nevycestoval.

Zastavilo ho zranenie stehenného svalu ešte zo septembrového súboja kvalifikácie MS 2022 proti Cypru, pre ktoré dlho pauzoval aj v tíme lídra talianskej Serie A SSC Neapol. Aktuálne je už v poriadku a späť medzi kamarátmi v reprezentačnej šatni.



"V Neapole neboli nadšení z môjho zranenia a ani mňa to netešilo. Rovnako som bol smutný z toho, že sme s reprezentáciou nepostúpili na majstrovstvá sveta. V ten večer, keď sa to potvrdilo, sa ma to dotklo, ale vyspal som sa, a na druhý deň som sa pozeral dopredu.