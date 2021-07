Olympiáda Tokio 2020 / 2021: Začína sa mužský turnaj vo futbale (minúta po minúte)

Vlajkonosičmi Nemecka na otváracom ceremoniáli budú plážová volejbalistka Laura Ludwigová a skokan do vody Patrick Hausding.

Viacerí športovci napokon prídu o olympijskú účasť pre pozitívne testy na koronavírus priamo v dejisku. Najnovšie musí putovať do karantény aj holandská taekwondistka Reshmie Ooginková.

11:20 Futbalisti Španielska začali OH remízou

V úvodnom zápase mužského futbalového turnaja sa medzi Španielmi a Egypťanmi v Sappore zrodila bezgólová remíza.

Španieli nastúpili so šiestimi hráčmi, ktorí sa podieľali na postupe tímu do semifinále ME 2020.