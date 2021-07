Česi vzali do Tokia nezaočkovaného lekára. Teraz počítajú nakazených

Podľa zistení webovej stránky poslali Česi do Tokia lekára Vlastimila Voráčka, ktorý nebol zaočkovaný proti COVID-19. Ide o lekára českého tenisového fedcupového tímu a práve uňho hneď po prílete potvrdili nákazu.

Väčšina pasažierov si údajne dala dole rúška a respirátory hneď v lietadle. Portálu to prezradil jeden z účastníkov letu. Jeho meno redakcia neuviedla pre zachovanie anonymity.

V karanténe sú napríklad aj Briti, ktorí leteli s nakazeným členom tímu, ktorý nebol športovec. To sa, žiaľ, v tejto ére stáva. Ale áno, musíme priznať, že k porušeniu pravidiel počas letu prišlo," povedal pre portál riaditeľ komunikácie Českého olympijského výboru Tibor Alföldi.

"Strašne nás to bolí, tú situáciu som zatiaľ nestrávila a neviem, ako s tým naložiť. Už sme si poplakali, potom sme si zanadávali, potom sme si zase poplakali. Už len dúfam, že nebudú nasledovať ďalší športovci. Toto je nočná mora každého športovca," dodala.

"Posledné dni boli psychicky veľmi náročné. Za posledných 24 hodín som absolvovala asi osem testov, niektoré vyšli pozitívne, iné boli nejednoznačné. Teraz som dostala definitívny verdikt, ktorý je bohužiaľ pozitívny. Bára a ja preto nebudeme môcť zasiahnuť do turnaja," citoval Markétu Nausch Sluková isport.cz.

Pozitívny test Markéty Nausch Slukovej rozčúlil šéfa agentúry Sport Invest Davida Trávníčka, ktorý volejbalistky zastupuje:

"Neskutočne podcenená logistika športovcov do Tokia je v našich očiach čistým amaterizmom, zlyhanie toho, kto mal na starosti výpravu charterového letu, nie ľudí na palube," napísal.

Český olympijský výbor (ČOV) už medzitým spustil vyšetrovanie, či sa v priebehu letu dodržali všetky bezpečnostné opatrenia.

Kto je za to zodpovedný?

"Doktora Voráčka nominoval tenisový zväz na základe jeho odborných schopností. Očkovanie nie je podmienkou účasti na olympijských hrách a nemožno ho vynucovať ani podľa Olympijskej charty, aj keď my sme ho samozrejme dôrazne odporúčali všetkým," citoval seznamspravy.cz hovorcu Českého olympijského výboru Alföldiho.

Tento výrok však nahneval šéfa Českého tenisového zväzu Iva Kaderku.

"Je to len a len zodpovednosť Českého olympijského výboru, nebola to žiadna nominácia tenisového zväzu. Olympijský výbor často hovorí športovým zväzov do vecí, ktoré mu ani neprináležia, a teraz, keď sa vyskytne problém, tak svoju vinu prehadzuje na nás.

Mňa to neskutočne irituje. Je veľké teplo a pán Alföldi by si asi mal schladiť hlavu studeným uterákom. Môj podpis pod tou nomináciou určite nenájdete, ani podpis našej generálny sekretárky Kataríny Kocourkovej. So mnou nikto tú nomináciu ani neriešil."

Kaderka dodal, že si Vlastimila Voráčka ako odborníka veľmi váži, rešpektuje aj právo nenechať sa očkovať. Na druhej strane si myslí, že olympijský výbor mal už pred olympiádou nájsť spôsob, ako riziko šírenia nákazy u ľudí s odmietavým prístupom k vakcinácii eliminovať.

