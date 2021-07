Španielom hráči z EURO nepomohli. Francúzi padli, senzačne aj Argentína

V prvom polčase zaujala iba technická strela Daniela Ceballosa do žrde a v samom závere stretnutia hlavičkoval striedajúci Rafael Mir z päťky do náruče brankára Mohameda El Shenawyho a Jesus Vallejo trafil len bočnú sieť.

Zverenci trénera Luisa de la Fuenteho mali v dueli C-skupiny hernú prevahu, častejšie držali loptu, no nevytvorili si veľa šancí.

TOKIO. V úvodnom zápase mužského futbalového turnaja na OH 2020 remizovali favorizovaní španielski reprezentanti v Sappore s Egyptom 0:0.

Španieli nastúpili so šiestimi hráčmi, ktorí sa podieľali na postupe tímu do semifinále ME 2020. Z kádra z EURO boli v základnej zostave brankár Unai Simon, stopéri Eric Garcia a Pau Torres, stredopoliar Pedri Gonzalez a útočníci Mikel Oyarzabal a Dani Olmo.