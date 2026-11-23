Tipsport liga má za sebou ďalšieho odvolaného trénera. Tentokrát to prišlo po Zvolene. Inými slovami Marek Zadina OUT, Andrej Kmeč IN.
Nový tréner ešte v sobotu sledoval ligový zápas ako hosť v štúdiu, v nedeľu sa mohol inšpirovať slovami Tommiho Hamalainena z Prešova, aké slová sa hodia po prehre. Aj o tomto sa bavili chalani v Hokejovom BOSS-ovi.
Moderátor Stano Benčat a jeho hostia, Ondrej Rusnák a hokejový komentátor Pavol Pindjak sa rozprávali o mnohých atraktívnych témach.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Liptovský Mikuláš je najpríjemnejším prekvapením našej súťaže. Totterovi zverenci sú na štvrtej pozícii, keď zdolali všetky tímy z hornej časti tabuľky. V tejto sezóne si poradili už so Slovanom, Žilinou, Popradom aj Nitrou.
Košice aj bez Tomáša Jurča hlásia, že sú v streleckej forme. Trikrát za sebou strelili päť gólov. Naposledy vyhrali na nulu v Trenčíne.
Dukla po odchode viacerých hráčov stráda a pomaly sa prepadá tabuľkou. Branko Radivojevič hlási príchod Kanaďana Colina Cambella. Ako zapadne a ako dlho sa udrží? Nechajme sa prekvapiť.
Na čo všetko sa môžete tešiť v podcaste Hokejový BOSS?
- Čo hľadať za formou Liptovského Mikuláša?
- Aké čaro má tréner Aleš Totter?
- Prečo je Zvolen na dne tabuľky?
- Ktorí hráči Zvolena majú zdravotné problémy?
- Odrazí sa Zvolen k lepším výsledkom?
- Ktorí hráči a tímy sú najviac fun to watch?
- Kde skončí brankár Jaro Halák?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.