Zaznie kultová hymna Ligy majstrov a na Tehelnom poli sa predstaví ďalší veľký európsky klub. Deň pred zápasom bolo predaných takmer 19-tisíc vstupeniek.
Slovan sa pokúsi nielen o prvé body v hlavnej fáze Ligy majstrov, ale aj o to, aby sa zbavil nelichotivej povesti najslabšieho mužstva aktuálneho ročníka.
Štyri zápasy, štyri prehry a skóre 1:17. Jediný gól slovenského majstra strelil Suleiman Camara, ktorý sa presadil ešte v úvodnom kole na pôde Paríža Saint-Germain.
V piatom kole hlavnej fázy privíta Slovan Betis Sevilla. Zápas sa hrá v utorok o 21.00 h, priamy prenos odvysielajú Nova Sport 5 a Voyo.
„Ak ich chceme potrápiť, musíme podať náš najlepší výkon v tejto sezóne. Patria medzi tri či štyri najlepšie tímy historicky aj momentálne v La Lige, takže nás čaká náročný zápas. Urobíme však všetko pre to, aby sme ich potrápili,“ vyhlásil kapitán Slovana Andraž Šporar.
VIDEO: Yaya Touré
Môže sa história zopakovať?
Čísla z doterajšieho účinkovania v Lige majstrov sú pre Slovan nepríjemné. V milionárskej súťaži prehral všetkých dvanásť zápasov, ktoré doteraz odohral. Štyri z nich prišli v aktuálnej sezóne.
Ani v minulom ročníku, ešte pod vedením Vladimíra Weissa, pritom neprežíval jednoduché obdobie. V Konferenčnej lige prehral prvé tri zápasy a v európskych pohároch celkovo ťahal sériu štrnástich prehier za sebou so skóre 11:40.
Potom však prišiel nečakaný zlom. Koncom novembra 2025 Slovan na Tehelnom poli zdolal španielske Rayo Vallecano. Pritom išlo o súpera, ktorý len niekoľko dní predtým dokázal remizovať s Barcelonou aj Realom Madrid.
Práve tento príbeh môže byť pre slovenského majstra povzbudením. Betis je však ešte vyšší kaliber ako vtedajšie Rayo.
Spolu boli v City
A jeho súčasná forma dáva tušiť, že Slovan čaká mimoriadne náročná úloha.
Dokáže o rok neskôr pripraviť ďalší španielsky zázrak?
„Teším sa. Je to tím z elity La Ligy, sú veľmi silní. Chcem sa pobiť o čo najlepší výsledok. Čelím svojmu bývalému trénerovi, o to sú moje očakávania ešte väčšie,“ povedal tréner Slovana Yaya Touré.
Pre neho má stretnutie aj osobitný rozmer. V minulosti pôsobil v Manchestri City, rovnako ako súčasný kouč Betisu Manuel Pellegrini.
„Boli sme spolu tri roky v City. Je to tréner, ktorý preferuje dominantný a ofenzívny futbal. Je veľmi skúsený. Teším sa naňho. Urobíme maximum pre to, aby odchádzal nespokojný. Vo futbale sa môže stať všetko,“ vysvetľoval Touré.
Touré sa od Pellegriniho veľa naučil
Súčasný kouč Slovana má k Pellegrinimu rešpekt. Ich spoločné pôsobenie v Manchestri City ovplyvnilo aj jeho futbalové zmýšľanie a predstavu o tom, ako by sa malo mužstvo prezentovať.
„Je to fantastický tréner, charizmatický a vždy usmiaty. Veľa vecí som si od neho vzal. Aj ja chcem hrať ofenzívne. Vždy sa musíte učiť a mať túžbu zlepšovať sa,“ uviedol Touré.
Jednou z najväčších hrozieb Betisu je kreatívny Isco. Španielsky tvorca hry patrí medzi najvýraznejšie osobnosti mužstva a Touré dobre vie, akú kvalitu má.
„Isco je výborný futbalista. Nebolo by však správne, keby sme sa sústredili iba naňho. Teraz je vo fáze kariéry, keď je veľmi skúsený a má všetky atribúty futbalistu najvyššej úrovne. Majú aj Antonyho, všetko sú to naozaj veľmi dobrí hráči. Dokonca aj na lavičke majú futbalistov, o ktorých ľudia možno toľko nevedia, ale ich kvalita je neskutočná.“
„Musíme dobre brániť, no keď máme loptu, musíme byť nebezpeční aj v útoku. Tento tím sa ťažko predvída. Ak na chvíľu vypneme, draho za to zaplatíme. Preto musíme byť stopercentne koncentrovaní nielen na jedného hráča, ale na celý tím. Každý z nich môže kedykoľvek rozhodnúť,“ upozornil Touré.
Slovan trápi zdravotný stav opôr
Slovan pritom pred dôležitým zápasom nemá ideálnu situáciu ani z hľadiska zdravotného stavu mužstva. Viacerí hráči majú problémy a tréner musí zvažovať aj ich zaťaženie v nabitom programe.
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„Čo sa týka Artura Gajdoša, musíme sa oňho starať, pretože pocítil menší diskomfort v kolene. Musíme byť veľmi opatrní, keďže nás čakajú dôležité zápasy,“ vysvetlil Touré.
Stále úplne fit nie je ani Suleiman Camara. Práve on je pritom v európskych pohároch najnebezpečnejším hráčom Slovana. Ako jediný hráč slovenského majstra dokázal v aktuálnej hlavnej fáze Ligy majstrov skórovať, a to proti Parížu Saint-Germain.
Camara sa v Európe dokázal výrazne presadiť a jeho výkony ukázali, že má potenciál konkurovať aj kvalitným súperom.
„Camara má ťažkosti s členkom, ale postupne sa vracia. Verím, že bude k dispozícii v ligovom zápase cez víkend, rovnako ako Kevin Wimmer,“ priblížil Touré.
Nespokojní fanúšikovia. Touré sľubuje
Popri športovej príprave musí Slovan riešiť aj nepríjemnú situáciu vo vzťahu s vlastnými fanúšikmi.
Po poslednom zápase sa medzi priaznivcami rozšírila nespokojnosť so správaním niektorých hráčov, ktorí im po stretnutí nepoďakovali za podporu. Vzniknuté napätie nezostalo bez odozvy.
„S touto situáciou naozaj nie sme spokojní. Je to náročná vec. Porozprávame sa s vedením a lídrami kádra. Musíme to vyriešiť, pretože je to mimoriadne dôležité. Chceme zorganizovať stretnutie a vyriešiť to čo najskôr.“
„Viem, že mojim hráčom na fanúšikoch záleží, majú ich radi a vážia si ich podporu. V určitom momente však niečo nebolo v poriadku. Tak ako v rodine si musíme sadnúť, porozprávať sa a napraviť to. V Ružomberku išlo o nedorozumenie a nepochopenie, ale garantujem vám, že to vyriešime,“ vyhlásil tréner Slovana.
Je to ako s manželkou
„Rozumiem, čo fanúšikovia znamenajú pre futbal. Snažím sa to vysvetliť aj svojim hráčom – koľko obetí, financií a úsilia vynakladajú na to, aby tím nasledovali všade, kam ide. To sa ma dotýka a dotýka sa to aj hráčov. Ak sa máme stretnúť s fanúšikmi alebo s lídrami fanklubu a porozprávať sa, sme tomu otvorení. Budeme ich potrebovať zajtra, v sobotu, v stredu aj ďalšiu sobotu. Bez nich nie sme nič.“
„Je to ako s manželkou – všetko je skvelé, ale v určitom momente si musíte sadnúť a veci si vyjasniť,“ dodal Touré.
Podobne hovoril aj kapitán Andraž Šporar. Zdôraznil, že priaznivci sú jedným zo základných pilierov veľkého klubu a mužstvo ich potrebuje aj v náročných obdobiach, keď sa mu nedarí.
„Fanúšikovia sú symbolom a základom každého veľkého európskeho klubu a v našom prípade to nie je inak. Práve oni robia klub veľkým, čo si my hráči dobre uvedomujeme. Keď nemáme dobré výsledky a naša hra nie je ideálna, je prirodzené, že nie sú spokojní. My ich však potrebujeme.“
„Potrebujeme plné Tehelné pole, aby nás povzbudzovali. Sme hrdí, že máme takých fanúšikov, aj keď na nás pískajú. Ak chceme dosahovať dobré výsledky a bojovať o titul, dokážeme to iba spoločne. To ukazuje, aký veľký klub Slovan je. Musíme pokračovať spoločne,“ odkázal Šporar.
Betis je v Španielsku elita
Práve utorkový zápas môže byť príležitosťou, aby sa napätie aspoň čiastočne zmiernilo.
Betis prežíva famóznu sezónu a v La Lige sa dokázal presadiť aj proti najväčším favoritom.
Zdolal dokonca Real Madrid 1:0 a v domácej súťaži mu patrí štvrté miesto. Pred ním sú iba Barcelona, Real Madrid a Atlético Madrid. Teda tri kluby, ktoré patria medzi najväčšie značky svetového futbalu.
Aj finančné porovnanie ukazuje, aká náročná úloha čaká slovenského majstra. Hodnota kádra Betisu Sevilla je podľa Transfermarktu takmer 260 miliónov eur. To je približne šesťapolnásobne viac ako v prípade Slovana.
Rozdiely vidno aj na prestupovom trhu. V poslednom prestupovom období sezóny 2026/27 minul Betis na nové posily viac ako tridsať miliónov eur. Najdrahším príchodom bol írsky útočník Troy Parrott, ktorý prestúpil z AZ Alkmaar za 16 miliónov eur.
Slovan investoval do nových hráčov približne 2,3 milióna eur.
Hrali za Real a Barcelonu
Ešte výraznejšie sú rozdiely pri individuálnych platoch. Najväčšia hviezda Betisu Isco zarába približne 520-tisíc eur v hrubom, čo predstavuje asi 276-tisíc eur v čistom.
Španielsky klub má v kádri viacero hráčov s bohatými skúsenosťami z najväčších európskych klubov. Isco strávil v Reale Madrid deväť sezón a strelil zaň 69 gólov. Sedem sezón v najúspešnejšom klube v dejinách futbalu odohral aj Dani Ceballos.
V Barcelone pôsobil stopér Marc Bartra, rovnako ako Héctor Bellerín, ktorý sa však oveľa výraznejšie preslávil počas pôsobenia v Arsenale Londýn.
Zaujímavou postavou je aj írsky útočník Troy Parrott. Vlani v drese Alkmaaru nastúpil proti Slovanu v Konferenčnej lige. Na jeseň minulého roka sa navyše dvoma gólmi v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta postaral o pokorenie Portugalska.
Prekvapujúco najlepším strelcom Betisu je zatiaľ stopér Bartra. Vo všetkých súťažiach zaznamenal už päť gólov.
Pellegrini vrátil Betis medzi európsku elitu
Betis sa do milionárskej súťaže vrátil po dlhých 21 rokoch. Aj preto má preňho každé víťazstvo v hlavnej fáze mimoriadnu hodnotu. Zvlášť cenný bol triumf nad Lille.
„Je to naozaj dlhý čas, čo sme túto súťaž naposledy hrali. Už vopred som však avizoval, že naším hlavným cieľom nie je iba kvalifikovať sa. Chceme ukázať, že sem patríme,“ vyhlásil Pellegrini.
Betis pritom nie je nováčikom európskych vyraďovacích bojov. Ešte na jar sa predstavil vo štvrťfinále Európskej ligy a rok predtým sa dokonca dostal až do finále Konferenčnej ligy.
„Teraz opäť hráme v troch súťažiach. Toto mužstvo už niekoľkokrát počas sezóny ukázalo, že sa dokáže zomknúť a podať skvelý výkon. Nechceme sa len zúčastniť. Do zápasov nevstupujeme s tým, že ako outsider môžeme iba prekvapiť,“ pokračoval čilský tréner.
Práve Pellegrini má veľkú zásluhu na tom, kam sa Betis v posledných rokoch posunul. Skúsený kouč, ktorý v minulosti viedol aj Manchester City či Real Madrid, začína v sevillskom klube už svoju siedmu sezónu.
Tri skalpy v LM
Hoci má zmluvu len do budúceho roka, jeho pozícia je mimoriadne silná. Pokiaľ sám nebude chcieť odísť, vedenie bude jeho zotrvanie pravdepodobne považovať za samozrejmosť.
„Musíme byť presvedčení, že dokážeme byť úspešní aj v konkurencii tých najlepších. Začali sme veľmi dobre, ale aj naďalej musíme ukazovať, čo v nás je,“ zdôraznil Pellegrini.
Španielsky tím získal skalpy Lille, ktoré zdolal na jeho pôde 3:2, FC Porto, nad ktorým zvíťazil doma rovnakým výsledkom, a Feyenoordu, ktorý porazil 1:0.
Jedinú bodovú stratu zaznamenal na ihrisku Borussie Dortmund, kde prehral tesne 1:2.
Betis tak prichádza na Tehelné pole s tromi víťazstvami a jedinou prehrou. Slovan naopak stále čaká na prvý bod. Konfrontácia s Betisom nebude pre Slovan prvým stretnutím so španielskym súperom v Lige majstrov. Pred dvoma rokmi narazil na Gironu a Atlético Madrid. Ani v jednom prípade neuspel.
Na pôde Girony prehral 0:2, v Madride podľahol Atléticu 1:3.