30. marca 2026 oslávil Juraj Slafkovský 22 rokov.
V to ráno si Slováci pozreli výsledky NHL a videli, že Šimon Nemec strelil gól. Bol to jeho posledný presný zásah za New Jersey.
Od toho obdobia sa dočkal aj výmeny do Calgary, ale až minulý týždeň prišiel ďalší gól v NHL.
Slovenský obranca odvtedy odohral tridsať zápasov bez gólu, ale počas minulého týždňa mu to konečne padlo a to rovno dvakrát.
Od 30. marca je najlepším slovenským strelcom v základnej časti NHL Dalibor Dvorský. Strelil sedem gólov, dva z nich počas minulého týždňa.
Zaostáva Juraj Slafkovský, ktorý odvtedy mimo play-off odohral 33 zápasoch, ale z gólu sa tešil len štyrikrát.
Nemec aj Dvorský sa vďaka dvom gólom dostali do nášho výberu top 5 slovenských hokejistov v zahraničí počas uplynulého týždňa. S dvoma gólmi ich dopĺňa aj Marko Daňo. Zvyšné dve pozície zaujali hráči skôr za ich defenzívne výkony – obranca Erik Černák a brankár Adam Gajan.
Šimon Nemec, Calgary Flames
Šimon Nemec si na prvý gól v drese Calgary počkal poriadne dlho. Naposledy predtým skóroval ešte 29. marca, keď obliekal dres New Jersey Devils. Odvtedy odohral ďalších 30 zápasov NHL bez presného zásahu.
„Je trochu frustrujúce, že stále nemám na konte ani jeden gól, ale mám pocit, že už to príde,“ povedal slovenský obranca ešte niekoľko dní predtým, než sa konečne presadil.
V zápase proti San Jose Sharks si otvoril svoj gólový účet v Calgary. V úvode druhej tretiny využil presilovú hru, keď si nakorčuľoval medzi kruhy a po prihrávke Klapku prekonal brankára Askarova strelou zápästím. Nakoniec to bol víťazný gól.
„Skvelú prácu odviedol Adam Klapka a mne to tam konečne padlo, za čo som veľmi šťastný. Bol to dobrý pocit,“ reagoval Nemec.
VIDEO: Prvý gól Šimona Nemca v drese Calgary
Slovenskému obrancovi pritom nechýbali príležitosti. Podľa Natural Stat Trick má na konte až 108 streleckých pokusov Corsi (strely vrátane zblokovaných a mimo brány) a v tejto štatistike je druhý najlepší v celom mužstve za Farabeem, ktorý má Corsi 110.
Hodnota očakávaných gólov (xG) Šimona Nemca dosiahla 4,07. Inými slovami, na základe kvality a množstva príležitostí mal mať na konte približne štyri presné zásahy.
Prvý gól tak bol aj odmenou za dovtedajšiu aktivitu. Nemec však nezostal iba pri jednom vydarenom večeri. O dva dni neskôr sa presadil proti Minnesote Wild, hoci Calgary prehralo 1:4.
Jeho gól upútal pozornosť. Vo vlastnom obrannom pásme sa mu zlomila hokejka, rýchlo si však na striedačke prevzal novú a zapojil sa do protiútoku. Po prihrávke Morgana Frosta zakončil z pravého kruhu a znížil na 1:2.
VIDEO: Gól Šimona Nemca proti Minnesote
Tréner Ryan Huska ocenil nielen gól, ale aj celkový posun slovenského obrancu.
„Ak odhliadneme od gólu, mám pocit, že v posledných zápasoch sa začína o niečo viac udomácňovať,“ povedal podľa NHL.com.
Bodoval aj v treťom zápase týždňa proti Chicagu, keď asistoval pri presilovkovom góle Šarangoviča.
Odohral až 24 minút a tri sekundy, čo je jeho dovtedajší najvyšší čas v jednom zápase za Flames.
Po 30 zápasoch bez gólu prišli v priebehu jedného týždňa dva presné zásahy a asistencia. Celkovo má na konte desať bodov po 24 zápasoch.
Dalibor Dvorský, St. Louis Blues
Dalibor Dvorký odpovedal na preradenie do štvrtého útoku najlepším možným spôsobom – gólmi.
Slovenský útočník postupne strácal dôveru trénera, ktorý od neho očakáva väčšiu rýchlosť, sebavedomie a presvedčenie. V poslednom čase sa presunul na krídlo.
Počas uplynulého týždňa však odohral štyri zápasy a strelil dva góly. St. Louis všetky zápasy vyhralo a bolo mimoriadne efektívne, strelilo v nich až 27 gólov.
Dvorský najprv prispel gólom k výhre nad Anaheimom 8:6, keď sa presadil výborným bekhendovým zakončením.
VIDEO: Gól Dalibora Dvorského proti Anaheimu
Potom gólom naštartoval mužstvo k obratu proti Edmontonom a k výhre 5:4 po nájazdoch. Blues prvýkrát v klubovej histórii vyhrali zápas, v ktorom ešte v záverečných desiatich minútach prehrávali o tri góly.
21-ročný Slovák strelil v aktuálnom ročníku šesť gólov, čo je štvrtý najlepší počin v klube. Napriek tomu na ľade trávi priemerne len 11 minút a 56 sekúnd.
VIDEO: Gól Dalibora Dvorského proti Edmontonu
Erik Černák, Tampa Bay Lightning
Erik Černák si počas týždňa pripísal dve asistencie, no jeho najvýraznejším momentom nebola samotná produktivita. Slovenský obranca bol súčasťou defenzívneho plánu, ktorým Tampa Bay dokázala zastaviť Connora McDavida.
Kapitán Edmontonu totiž pred zápasom s Lightning bodoval v každom z prvých 23 stretnutí sezóny. Na konte mal 55 bodov za 13 gólov a 42 asistencií a v ligovej produktivite nemá konkurenciu.
Tampa Bay proti Edmontonu uspela 3:1 a McDavid vyšiel prvýkrát v ročníku bodovo naprázdno.
Jeho séria 23 zápasov bola štvrtá najdlhšia bodová séria od začiatku sezóny v histórii NHL.
Tréner Jon Cooper mal na McDavida pripravený konkrétny recept. Proti jeho formácii nasadzoval najmä útok Cirelliho s Michejevom a Holmbergom. V obrane ich dopĺňala dvojica McDonagh –Černák.
Slovenský bek bol v hre 5 na 5 na ľade s McDavidom až 11 minút a 16 sekúnd. Teda drvivú väčšinu z 15:33 min., ktoré Kanaďan v tomto hernom stave odohral.
„Každý hráč nášho tímu odohral skvelý zápas. Vedeli sme, že našou úlohou je hlavne ubrániť ich prvý útok,“ povedal po stretnutí Cirelli.
Černák sa okrem defenzívnej činnosti zapojil aj do rozhodujúceho momentu. V 51. minúte po výraznej ofenzívnej aktivite vystrelil na bránku Devona Leviho, ktorý jeho pokus vyrazil. K odrazenému puku sa dostal Michejev a zvýšil na 2:0. Gól sa napokon ukázal ako víťazný.
VIDEO: Asistencia Erika Černáka na gól Michejeva proti Edmontonu
Černák si tak počas troch zápasov pripísal dve asistencie.
Jeho dôležitosť pre Tampu však nemožno hodnotiť len podľa kanadského bodovania. Zápas proti Edmontonu bol ďalším dôkazom, že tréner Cooper mu dôveruje aj pri najnáročnejších defenzívnych úlohách.
Marko Daňo, Oceláři Třinec
Marko Daňo prežil produktívny týždeň a opäť potvrdil, že patrí medzi dôležitých ofenzívnych hráčov Třinca. V dvoch stretnutiach zaznamenal tri kanadské body za dva góly a asistenciu.
Oceliari v stredu proti Olomoucu prehrávali 2:3 a na začiatku tretej tretiny sa zdalo, že posledný tím tabuľky môže lídrovi českej extraligy pripraviť nepríjemné prekvapenie. Prvý vzájomný zápas pritom dopadol jasnou výhrou Třinca 9:0.
Tím Borisa Žabku Třinec však zvládol vyhrať aj teraz. V záverečných 15 minútach otočil zápas tromi gólmi.
Práve ten víťazný strelil Daňo. Dôležitú rolu pri obrate zohral aj jeho spoluhráč Patrik Koch, ktorý asistoval na všetky tri záverečné góly.
Bol to už šiesty obrat Oceliarov v aktuálnej sezóne a v tabuľke českej extraligy sú stále na prvom mieste.
„Ukázala sa naša sila. Aj v nepodarených zápasoch dokážeme na konci zabrať a otočiť nepriaznivý stav,“ povedal Daňo pre iDnes.cz.
VIDEO: Zostrih zápasu Třinec - Olomouc
Na víťazstvo však Třinec nedokázal nadviazať v ďalšom stretnutí. Na ľade Litvínova prehral 2:5, hoci bol strelecky výrazne aktívnejší než súper. Na bránku vyslal 31 striel, zatiaľ čo domáci iba 15.
Daňo strelil prvý gól hostí a bol to zároveň jubilejný 5000. gól Třinca v histórii českej najvyššej súťaže.
Slovenský útočník je s 19 bodmi 11. najproduktívnejším hráčom súťaže.
Adam Gajan, Indy Fuel
Adam Gajan vychytal svoje prvé čisté konto v profesionálnej kariére.
Dvadsaťdvaročný Slovák sa blysol nulou v drese tímu Indy Fuel v ECHL, keď ho priviedol k víťazstvu 1:0 nad Atlantou Gladiators.
Súper vyslal na jeho bránku až 38 striel, no ani jedna neskončila v sieti. Gajan si za svoj výkon vyslúžil ocenenie prvej hviezdy zápasu.
Indy Fuel aj s veľkou Gajanovou pomocou ukončili sériu siedmich prehier. Mužstvo je v hernej kríze a z posledných dvanástich duelov vyhralo len jeden.
Slovenský brankár odchytal jedenásty duel v sezóne. Štyri z nich vyhral a zastavil 90,1 percent striel.