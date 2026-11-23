Slovenský reprezentant v skejtbordingu Richard Tury nepostúpil do finále na podujatí Svetového pohára v japonskom meste Ucunomija.
V semifinálovej jazde v disciplíne street vybojoval 153,29 bodu a osmička najlepších zostala pre neho vzdialená deväť bodov.
Tridsaťtriročný Košičan napokon obsadil 13. miesto, lepší z Európanov bol iba Francúz Joseph Garbaccio na 10. priečke.
Do finále postúpil z prvého miesta Japonec Juto Horigome so ziskom 170,44 bodu. V osmičke najlepších na WST Utsunomiya Street 2026 boli štyria Japonci, dvaja Američania, Brazílčan a Kórejčan.
A práve Kórejčan Juni Kang ovládol pondelkové finále, keď v súčte najlepšej jazdy a najlepšie zvládnutých trikov dostal 182,29 bodu.
"Bola to poriadna jazda. Konkurencia bola extrémne silná a o postup do finálovej osmičky rozhodovali tie najmenšie detaily.
Z Japonska si odnášam ďalšie dôležité body do olympijského renkingu a cenné skúsenosti z ďalšieho jazdenia medzi svetovou špičkou.
Toto bola zároveň moja posledná kvalifikačná zastávka v tomto roku na ceste na OH Los Angeles 2028.
Teraz si potrebujem trochu oddýchnuť, dať sa zdravotne dokopy a načerpať nové sily. Potom pokračujeme ďalej a makáme na ďalších cieľoch," uviedol Richard Tury na svojej facebookovej prezentácii.
Piaty najlepší muž olympijskej súťaže v Paríži 2024 ešte dodal povzbudzujúce slová uznania pre fanúšikov.
"Veľká vďaka patrí všetkým fanúšikom, ktorí vstávali, sledovali livestream a držali mi palce na diaľku. Veľmi si to vážim.
Som rád, že môžem reprezentovať Slovensko na veľkých medzinárodných podujatiach, robiť našej krajine dobré meno v zahraničí a patriť stále medzi najlepších jazdcov sveta," dodal Tury.