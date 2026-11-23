Ruské tímy a individuálni športovci by v budúcnosti nemali mať možnosť súťažiť na podujatiach v Európskej únii pod ruskou vlajkou.
Vyplýva to z návrhu Európskej komisie (EK) na nový balík sankcií v súvislosti s ruskou útočnou vojnou proti Ukrajine, ktorý oznámila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.
„Športové podujatia nemôžu slúžiť ako priestor na propagandistické aktivity,“ uviedla vo videopríhovore predsedníčka EK a dodala, že návrh zahrňuje zákaz účasti ruských tímov a športovcov súťažiacich pod ruskou vlajkou na všetkých športových podujatiach v EÚ.
Plán počíta aj so zákazom používania oficiálnych ruských symbolov a obmedzením finančných tokov od ruských sponzorov smerujúcich k športovým a kultúrnym združeniam so sídlom v Európe.
Ruskí občania by zároveň nemohli zastávať vedúce funkcie v riadiacich orgánoch športových zväzov so sídlom v Európe.
Plánovanými opatreniami by EÚ obmedzila priestor na rozhodovanie medzinárodných športových federácií pôsobiacich v Európe.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v júli predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru.
Odvtedy ponecháva na jednotlivých športových federáciách, aby rozhodli, či ruskí športovci môžu na ich súťažiach opäť vystupovať pod vlastnou vlajkou.
Stanovisko MOV však zostáva také, že účasť športovcov na medzinárodných súťažiach by „nemala byť obmedzovaná konaním ich vlád vrátane zapojenia do vojny alebo konfliktu“, pripomenula AFP.
Nedávno vyvolalo rozruch rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý umožnil Rusku zúčastniť sa na budúcoročných hokejových majstrovstvách sveta v Nemecku.
Viaceré krajiny vrátane úradujúcich majstrov sveta z Fínska následne oznámili, že proti ruskému tímu nenastúpia.
Organizátor šampionátu Nemecko považuje za týchto okolností konanie turnaja za vážne ohrozené a od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) požaduje riešenie.