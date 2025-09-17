Gajanová na MS v atletike či šláger na City aj s Lobotkom. Športový program na dnes (18. september)

Slovenská reprezentantka v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová.
Slovenská reprezentantka v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová. (Autor: TASR)
18. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 18. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 18. september

Futbal

  • 18:45 FC Kodaň – Bayer Leverkusen, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 18:45 Club Bruggy – AS Monaco, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Sporting Lisabon – Kajrat Almaty, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Newcastle United – FC Barcelona, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Manchester City – SSC Neapol, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov

Hokej

Tenis

  • turnaj ATP v Čcheng-tu
  • turnaj WTA v Soule

  • 4:00 Kazachstan - USA, štvrťfinále, finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej
  • 11:00 Japonsko - Veľká Británia, štvrťfinále, finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej

Cyklistika

Atletika

  • 12:05 finálový blok (400 m a oštep mužov, 400 m a trojskok žien), MS v Atletike v Tokiu
  • 12:55 rozbehy 800 m žien /G. Gajanová/, MS v Atletike v Tokiu

Futsal

  • 18:00 Gruzínsko - Slovensko, prvý zápas play-off ME 2026

Hádzaná

  • 18:00 Slovensko - Španielsko, prípravný zápas žien

Basketbal

Volejbal

  • 7:30 Egypt - Tunisko, A-skupina, MS
  • 11:30 Filipíny - Irán, A-skupina, MS

  • 4:30 Fínsko - Kórejská rep., C-skupina, MS
  • 12:00 Francúzsko - Argentína, C-skupina, MS

  • 8:00 Belgicko - Alžírsko, F-skupina, MS
  • 15:30 Taliansko - Ukrajina, F-skupina, MS

  • 4:00 Brazília - Srbsko, H-skupina, MS
  • 15:00 Česko - Čína, H-skupina, MS

Pretláčanie rukou

  • 10:00 MS /účasť SR/

Zápasenie

  • 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, MS
  • 16:30 semifinále, MS
  • 18:00 finálové súboje, MS
TV program: Štvrtok, 18. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ostatné športy

    Slovenská reprezentantka v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová.
    Slovenská reprezentantka v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová.
    Gajanová na MS v atletike či šláger na City aj s Lobotkom. Športový program na dnes (18. september)
    dnes 00:00
