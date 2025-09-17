Gajanová na MS v atletike či šláger na City aj s Lobotkom. Športový program na dnes (18. september)

Športový program na štvrtok, 18. september
Futbal
- 18:45 FC Kodaň – Bayer Leverkusen, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 Club Bruggy – AS Monaco, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Sporting Lisabon – Kajrat Almaty, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Newcastle United – FC Barcelona, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Manchester City – SSC Neapol, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Hokej
- 17:30 HK TAM Levice - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- turnaj ATP v Čcheng-tu
- turnaj WTA v Soule
- 4:00 Kazachstan - USA, štvrťfinále, finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej
- 11:00 Japonsko - Veľká Británia, štvrťfinále, finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej
Cyklistika
- 10:45 2. etapa: Svidník - Košice (169,4 km), Okolo Slovenska 2025
Atletika
- 12:05 finálový blok (400 m a oštep mužov, 400 m a trojskok žien), MS v Atletike v Tokiu
- 12:55 rozbehy 800 m žien /G. Gajanová/, MS v Atletike v Tokiu
Futsal
- 18:00 Gruzínsko - Slovensko, prvý zápas play-off ME 2026
Hádzaná
- 18:00 Slovensko - Španielsko, prípravný zápas žien
Basketbal
- 15:00 Mediálny deň a tlačová konferencia pred štartom najvyšších súťaží mužov a žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Volejbal
- 7:30 Egypt - Tunisko, A-skupina, MS
- 11:30 Filipíny - Irán, A-skupina, MS
- 4:30 Fínsko - Kórejská rep., C-skupina, MS
- 12:00 Francúzsko - Argentína, C-skupina, MS
- 8:00 Belgicko - Alžírsko, F-skupina, MS
- 15:30 Taliansko - Ukrajina, F-skupina, MS
- 4:00 Brazília - Srbsko, H-skupina, MS
- 15:00 Česko - Čína, H-skupina, MS
Pretláčanie rukou
- 10:00 MS /účasť SR/
Zápasenie
- 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, MS
- 16:30 semifinále, MS
- 18:00 finálové súboje, MS