Hokejistky do 18 rokov hrajú štvrťfinále MS. Športový program na dnes (15. január)

Športový program na štvrtok, 15. január
Futbal
- 18:30 Hellas Verona - FC Bologna, dohrávky 16. kola Serie A
- 20:45 Como Calcio - AC Miláno, dohrávky 16. kola Serie A
- 20:30 FC Augsburg - Union Berlín, 17. kolo Bundesligy
Hokej
- 1:00 New Jersey Devils - Seattle Kraken, NHL
- 1:30 New York Rangers - Ottawa Senators, NHL
- 1:30 Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights, NHL
- 15:00 Švédsko - Slovensko, štvrťfinále MS hráčok do 18 rokov
- 18:30 Česko - Švajčiarsko, štvrťfinále MS hráčok do 18 rokov
- 22:00 USA - Maďarsko, štvrťfinále MS hráčok do 18 rokov
- 17:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK Skalica, vložený zápas Tipos SHL
- 18:30 HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, 42. kolo českej extraligy
- 18.00 HK Nitra - HC Košice, dohrávka 38. kola Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj ATP v Adelaide a Aucklande
- Turnaj WTA v Adelaide a Hobarte
Motorizmus
- 6:00 11. etapa: Bisha – Al Henakiyah, Rely Dakar 2026
Volejbal
- 19:00 RIEKER UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov /prvý zápas: 3:1/, odvety semifinále Niké SP
- 19:30 VK Pirane Brusno - ŠVK Pezinok, dohrávka 11. kola Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Biatlon
- 10:45 mix štafeta, Pohár IBU /účasť SR/
- 14:00 mix dvojíc, Pohár IBU /účasť SR/
- 14:30 muži štafeta 4x7,5 km, Svetový pohár v Ruhpoldingu
Krasokorčuľovanie
- 14:00 muži - krátky program /HAGARA/, ME 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:00 športové dvojice - voľné jazdy, ME 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 18:00 Španielsko – Srbsko, ME 2026
- 18:00 Francúzsko – Česko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 20:30 Nórsko – Ukrajina, ME 2026
- 20.30 Nemecko – Rakúsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Vodné pólo
- 12:45 Turecko – Slovensko, ME 2026
- 15:15 Rumunsko – Taliansko, ME 2026
- 18:00 Slovinsko – Gruzínsko, ME 2026
- 20:30 Grécko – Chorvátsko, ME 2026
TV program: štvrtok, 15. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.