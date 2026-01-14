Hokejistky do 18 rokov hrajú štvrťfinále MS. Športový program na dnes (15. január)

Slovenské hokejistky do 18 rokov.
Slovenské hokejistky do 18 rokov. (Autor: IIHF)
15. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 15. januára. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 15. január

Futbal

  • 18:30 Hellas Verona - FC Bologna, dohrávky 16. kola Serie A
  • 20:45 Como Calcio - AC Miláno, dohrávky 16. kola Serie A
  • 20:30 FC Augsburg - Union Berlín, 17. kolo Bundesligy

Hokej

  • 1:00 New Jersey Devils - Seattle Kraken, NHL
  • 1:30 New York Rangers - Ottawa Senators, NHL
  • 1:30 Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers, NHL
  • 4:00 Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights, NHL

  • 15:00 Švédsko - Slovensko, štvrťfinále MS hráčok do 18 rokov
  • 18:30 Česko - Švajčiarsko, štvrťfinále MS hráčok do 18 rokov
  • 22:00 USA - Maďarsko, štvrťfinále MS hráčok do 18 rokov

  • 17:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK Skalica, vložený zápas Tipos SHL
  • 18:30 HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, 42. kolo českej extraligy
  • 18.00 HK Nitra - HC Košice, dohrávka 38. kola Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Tenis

  • Turnaj ATP v Adelaide a Aucklande
  • Turnaj WTA v Adelaide a Hobarte

Motorizmus

Volejbal

  • 19:00 RIEKER UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov /prvý zápas: 3:1/, odvety semifinále Niké SP

  • 19:30 VK Pirane Brusno - ŠVK Pezinok, dohrávka 11. kola Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Biatlon

  • 10:45 mix štafeta, Pohár IBU /účasť SR/ 
  • 14:00 mix dvojíc, Pohár IBU /účasť SR/ 

  • 14:30 muži štafeta 4x7,5 km, Svetový pohár v Ruhpoldingu

Krasokorčuľovanie

Hádzaná

Vodné pólo

  • 12:45 Turecko – Slovensko, ME 2026
  • 15:15 Rumunsko – Taliansko, ME 2026
  • 18:00 Slovinsko – Gruzínsko, ME 2026
  • 20:30 Grécko – Chorvátsko, ME 2026
TV program: štvrtok, 15. január
Ostatné športy

    Hokejistky do 18 rokov hrajú štvrťfinále MS. Športový program na dnes (15. január)
    dnes 00:00
