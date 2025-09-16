Zapletalová na MS či prvá etapa Okolo Slovenska. Športový program na dnes (17. september)

Športový program na stredu, 17. september
Futbal
- 18:45 FC Baník Ostrava - FK Teplice, dohrávka od 25. minúty a stavu 1:0, 2. kolo českej ligy
- 18:45 SK Slavia Praha – FK Bodö/Glimt, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 Olympiakos Pireus – Pafos FC, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Paríž Saint-Germain – Atalanta Bergamo, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FC Liverpool – Atlético Madrid, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Bayern Mníchov – FC Chelsea, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Ajax Amsterdam – Inter Miláno, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Hokej
- 17:30 HK Gladiators Trnava – HK Skalica, 2. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HK Detva – HC Nové Zámky, 2. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC 19 Humenné – HK Žiar nad Hronom, 2. kolo TIPOS SHL
- 18:30 HC BIT Markets TEBS Bratislava – TSS GROUP Dubnica, 2. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC Olomouc - Rytíři Kladno, 4. kolo českej extraligy
Tenis
- turnaj ATP v Čcheng-tu
- turnaj WTA v Soule
- 11:00 Španielsko - Ukrajina, štvrťfinále, finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej
Cyklistika
- 12:05 1. etapa: Bardejov - Bardejov (141,2 km), Okolo Slovenska 2025
Atletika
- 12:05 finálový blok (1500 m a diaľka mužov, 3000 m prek. a žrď žien), MS v Atletike (Tokio)
- 14:00 semifinále 400 m prek. žien /D. Ledecká, E. Zapletalová/, MS v Atletike (Tokio)
Volejbal
- 4:30 Katar - Rumunsko, B-skupina, MS
- 12:00 Poľsko - Holandsko, B-skupina, MS
- 4:00 Portugalsko- Kolumbia, D-skupina, MS
- 11:30 USA - Kuba, D-skupina, MS
- 7:30 Bulharsko - Čile, E-skupina, MS
- 11:30 Slovinsko - Nemecko, E-skupina, MS
- 8:00 Kanada - Turecko, G-skupina, MS
- 15:30 Japonsko - Líbya, G-skupina, MS
Zápasenie
- 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, MS
- 16:30 semifinále, MS
- 18:00 finálové súboje, MS
Pretláčanie rukou
- 10:00 MS /účasť SR/