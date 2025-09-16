Zapletalová na MS či prvá etapa Okolo Slovenska. Športový program na dnes (17. september)

Slovenská atlétka Emma Zapletalová počas MS v Tokiu 2025.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová počas MS v Tokiu 2025. (Autor: REUTERS)
17. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 17. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 17. september

Futbal

  • 18:45 FC Baník Ostrava - FK Teplice, dohrávka od 25. minúty a stavu 1:0, 2. kolo českej ligy

  • 18:45 SK Slavia Praha – FK Bodö/Glimt, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 18:45 Olympiakos Pireus – Pafos FC, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Paríž Saint-Germain – Atalanta Bergamo, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 FC Liverpool – Atlético Madrid, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Bayern Mníchov – FC Chelsea, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Ajax Amsterdam – Inter Miláno, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov

Hokej

  • 17:30 HK Gladiators Trnava – HK Skalica, 2. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HK Detva – HC Nové Zámky, 2. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HC 19 Humenné – HK Žiar nad Hronom, 2. kolo TIPOS SHL
  • 18:30 HC BIT Markets TEBS Bratislava – TSS GROUP Dubnica, 2. kolo TIPOS SHL

  • 18:00 HC Olomouc - Rytíři Kladno, 4. kolo českej extraligy

Tenis

  • turnaj ATP v Čcheng-tu
  • turnaj WTA v Soule
  • 11:00 Španielsko - Ukrajina, štvrťfinále, finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej

Cyklistika

Atletika

  • 12:05 finálový blok (1500 m a diaľka mužov, 3000 m prek. a žrď žien), MS v Atletike (Tokio)
  • 14:00 semifinále 400 m prek. žien /D. Ledecká, E. Zapletalová/, MS v Atletike (Tokio)

Volejbal

  • 4:30 Katar - Rumunsko, B-skupina, MS
  • 12:00 Poľsko - Holandsko, B-skupina, MS

  • 4:00 Portugalsko- Kolumbia, D-skupina, MS
  • 11:30 USA - Kuba, D-skupina, MS

  • 7:30 Bulharsko - Čile, E-skupina, MS
  • 11:30 Slovinsko - Nemecko, E-skupina, MS

  • 8:00 Kanada - Turecko, G-skupina, MS
  • 15:30 Japonsko - Líbya, G-skupina, MS

Zápasenie

  • 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, MS
  • 16:30 semifinále, MS
  • 18:00 finálové súboje, MS

Pretláčanie rukou

  • 10:00 MS /účasť SR/

TV program: Streda, 17. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ostatné športy

    dnes 00:00
