Horská etapa na Tour de France či Diamantová liga. Športový program na dnes (18. júl)

Športový program na sobotu, 18. júla
Futbal
- 23:00 Francúzsko - Anglicko, zápas o 3. miesto na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA v Jasoch a Aténach
- Turnaje ATP v Bastade, Gstaade a Umagu
Cyklistika
- 13:30 Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3 km), Tour de France
Atletika
- 14:00 míting Diamantovej ligy v Londýne
- 09:00 Dopoludňajší program, ME do 18 rokov v Rieti /účasť SR/
- 15:00 Popoludňajší program, ME do 18 rokov v Rieti /účasť SR/
Stolný tenis
- 10:00 ME mládeže v Gondmare /účasť SR/
Basketbal
- 11:00 semifinále a skupiny o umiestnenie, B-divízia ME hráčov do 20 rokov /Bratislava/
Motorizmus
- 16:00 kvalifikácia, VC Belgicka
Športové lezenie
- 8:30 kvalifikácia muži, ME v boulderi
- 16:30 kvalifikácia ženy, ME v boulderi
TV program: sobota, 18. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.