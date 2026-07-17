Horská etapa na Tour de France či Diamantová liga. Športový program na dnes (18. júl)

Cyklisti počas Tour de France 2026.
Cyklisti počas Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 18. júla. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 18. júla

Futbal

Tenis

  • Turnaj WTA v Jasoch a Aténach
  • Turnaje ATP v Bastade, Gstaade a Umagu

Cyklistika

Atletika

  • 14:00 míting Diamantovej ligy v Londýne

  • 09:00 Dopoludňajší program, ME do 18 rokov v Rieti /účasť SR/
  • 15:00 Popoludňajší program, ME do 18 rokov v Rieti /účasť SR/

Stolný tenis

  • 10:00 ME mládeže v Gondmare /účasť SR/

Basketbal

  • 11:00 semifinále a skupiny o umiestnenie, B-divízia ME hráčov do 20 rokov /Bratislava/

Motorizmus

  • 16:00 kvalifikácia, VC Belgicka

Športové lezenie

  • 8:30 kvalifikácia muži, ME v boulderi
  • 16:30 kvalifikácia ženy, ME v boulderi
TV program: sobota, 18. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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    Cyklisti počas Tour de France 2026.
    Cyklisti počas Tour de France 2026.
    Horská etapa na Tour de France či Diamantová liga. Športový program na dnes (18. júl)
    dnes 00:00
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