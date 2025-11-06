Hagara v Japonsku a hokejistky v Nemecku. Športový program na dnes (7. november)

Športový program na piatok, 7. november
Futbal
- 13:30 OFK Dynamo Malženice - FK Pohronie, 16. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Inter Bratislava, 16. kolo MONACObet ligy
- 20:30 Werder Brémy - VfL Wolfsburg, 10. kolo Bundesligy
- 20:45 AC Pisa 1909 - US Cremonese, 11. kolo Serie A
- 20:45 FC Paríž - Stade Rennes, 12. kolo Ligue 1
- 21:00 FC Elche - Real Sociedad, 12. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes - Minnesota Wild, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - St. Louis Blues, NHL
- 1:00 Boston Bruins - Ottawa Senators, NHL
- 1:30 Pittsburgh Penguins - Washington Capitals, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Anaheim Ducks, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Philadelphia Flyers, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings - Florida Panthers, NHL
- 12.00 SLOVENSKO - Švédsko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026
- 15.30 Kazachstan - Japonsko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026
- 19.00 Kórejská republika - Nórsko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026
- 15.00 Maďarsko - Francúzsko, ženy - Nemecký pohár
- 19.00 Nemecko - SLOVENSKO, ženy - Nemecký pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13.30 Švédsko - Fínsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
- 17.00 Švajčiarsko - Česko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
Tenis
- Turnaj ATP v Aténach a v Métach
- od 15:00 Finálový WTA turnaj v Rijáde
Hádzaná
- 20:00 HáO TJ Slovan Modra - MŠK Považská Bystrica, Niké Handball extraliga - 10. kolo
Volejbal
- 11:00 RIEKER UJS Komárno - HIT MTF Trnava, 3. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Krasokorčuľovanie
- 8:15 krátky program muži, NHK Trophy v Osake (Adam Hagara) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: piatok, 7. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.