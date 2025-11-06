Hagara v Japonsku a hokejistky v Nemecku. Športový program na dnes (7. november)

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara (Autor: TASR)
Sportnet|7. nov 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 7. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 7. november

Futbal

  • 13:30 OFK Dynamo Malženice - FK Pohronie, 16. kolo MONACObet ligy
  • 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Inter Bratislava, 16. kolo MONACObet ligy

  • 20:30 Werder Brémy - VfL Wolfsburg, 10. kolo Bundesligy
  • 20:45 AC Pisa 1909 - US Cremonese, 11. kolo Serie A
  • 20:45 FC Paríž - Stade Rennes, 12. kolo Ligue 1
  • 21:00 FC Elche - Real Sociedad, 12. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Carolina Hurricanes - Minnesota Wild, NHL
  • 1:00 New Jersey Devils - Montreal Canadiens, NHL
  • 1:00 Buffalo Sabres - St. Louis Blues, NHL
  • 1:00 Boston Bruins - Ottawa Senators, NHL
  • 1:30 Pittsburgh Penguins - Washington Capitals, NHL
  • 2:00 Dallas Stars - Anaheim Ducks, NHL
  • 2:00 Nashville Predators - Philadelphia Flyers, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 4:00 Los Angeles Kings - Florida Panthers, NHL
     
  • 12.00 SLOVENSKO - Švédsko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026                            
  • 15.30 Kazachstan - Japonsko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026                            
  • 19.00 Kórejská republika - Nórsko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026                            

  • 15.00 Maďarsko - Francúzsko, ženy - Nemecký pohár 
  • 19.00 Nemecko - SLOVENSKO, ženy - Nemecký pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 13.30 Švédsko - Fínsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
  • 17.00 Švajčiarsko - Česko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov

Tenis

  • Turnaj ATP v Aténach a v Métach
  • od 15:00 Finálový WTA turnaj v Rijáde

Hádzaná

  • 20:00 HáO TJ Slovan Modra - MŠK Považská Bystrica, Niké Handball extraliga - 10. kolo

Volejbal

Krasokorčuľovanie

TV program: piatok, 7. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

