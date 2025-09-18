Zapletalová vo finále na MS v Tokiu. Športový program na dnes (19. september)

Športový program na piatok, 19. september
Futbal
- 20:30 VfB Stuttgart - FC St. Pauli, 4. kolo Bundesligy
- 20:45 Olympique Lyon - SCO Angers, 5. kolo Ligue 1
- 20:45 US Lecce - Cagliari Calcio, 4. kolo Serie A
- 21:00 Real Betis - Real Sociedad, 5. kolo La Ligy
- 15:30 MŠK Považská Bystrica - OFK Malženice, 9. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MŠK Žilina B, 9. kolo MONACObet ligy
- 20:00 MFK Dukla Banská Bystrica - FC ŠTK 1914 Šamorín, 9. kolo MONACObet ligy
Hokej
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce, 4. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina, 4. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Poprad - HC Košice, 4. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš, 4. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava, 4. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HC Prešov - HK Dukla Trenčín, 4. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HK Skalica - HC Nové Zámky, 3. kolo TIPOS SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HC 19 Humenné, 3. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK Detva - HK Žiar nad Hronom, 3. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HK TAM Levice - HK Gladiators Trnava, 3. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HC Topoľčany, 3. kolo TIPOS SHL
- 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - MHA Martin, 3. kolo TIPOS SHL
- 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň, 5. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha, 5. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav, 5. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec, 5. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové, 5. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - Banes Motor České Budějovic, 5. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc, 5. kolo českej extraligy
Tenis
- turnaj ATP v Čcheng-tu
- turnaj WTA v Soule
- 11:00 prvé semifinále, finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej
- 22:00 úvodné dvojhry, Laver Cup
Cyklistika
- 10:45 3. etapa: Kežmarok - Banská Bystrica (191,7 km) Okolo Slovenska 2025
Atletika
- 10:33 finálový blok (200 m, 400 m prek. a trojskok mužov, 200 m a 400 m prek. žien), MS v Atletike v Tokiu
- 13:45 semifinále 800 m žien /G. GAJANOVÁ?/ MS v Atletike v Tokiu
- 14:27 finále 400 m prek. žien /E. ZAPLETALOVÁ/ MS v Atletike v Tokiu
Pretláčanie rukou
- 10:00 MS /účasť SR/
Zápasenie
- 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, MS
- 16:45 semifinále, MS
- 18:00 finálové súboje, MS