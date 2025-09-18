Zapletalová vo finále na MS v Tokiu. Športový program na dnes (19. september)

Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová počas štartu semifnálového behu na 400 metrov cez prekážky na atletických MS v Tokiu.
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 19. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 19. september

Futbal

  • 20:30 VfB Stuttgart - FC St. Pauli,  4. kolo Bundesligy
  • 20:45 Olympique Lyon - SCO Angers,  5. kolo Ligue 1
  • 20:45 US Lecce - Cagliari Calcio,  4. kolo Serie A
  • 21:00 Real Betis - Real Sociedad, 5. kolo La Ligy

  • 15:30 MŠK Považská Bystrica - OFK Malženice, 9. kolo MONACObet ligy
  • 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MŠK Žilina B, 9. kolo MONACObet ligy
  • 20:00 MFK Dukla Banská Bystrica - FC ŠTK 1914 Šamorín, 9. kolo MONACObet ligy

Hokej

  • 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce, 4. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina, 4. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Poprad - HC Košice, 4. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš, 4. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava, 4. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HC Prešov - HK Dukla Trenčín, 4. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:30 HK Skalica - HC Nové Zámky, 3. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 TSS GROUP Dubnica - HC 19 Humenné, 3. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HK Detva - HK Žiar nad Hronom, 3. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:00 HK TAM Levice - HK Gladiators Trnava, 3. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HC Topoľčany, 3. kolo TIPOS SHL
  • 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - MHA Martin, 3. kolo TIPOS SHL

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň, 5. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha, 5. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav, 5. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec, 5. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové, 5. kolo českej extraligy
  • 18:00 Rytíři Kladno - Banes Motor České Budějovic, 5. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc, 5. kolo českej extraligy

Tenis

  • turnaj ATP v Čcheng-tu
  • turnaj WTA v Soule

  • 11:00 prvé semifinále, finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej
  • 22:00 úvodné dvojhry, Laver Cup

Cyklistika

Atletika

  • 10:33 finálový blok (200 m, 400 m prek. a trojskok mužov, 200 m a 400 m prek. žien), MS v Atletike v Tokiu
  • 13:45 semifinále 800 m žien /G. GAJANOVÁ?/ MS v Atletike v Tokiu
  • 14:27 finále 400 m prek. žien /E. ZAPLETALOVÁ/ MS v Atletike v Tokiu

Pretláčanie rukou

  • 10:00 MS /účasť SR/

Zápasenie

  • 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, MS
  • 16:45 semifinále, MS
  • 18:00 finálové súboje, MS
TV program: Piatok, 19. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ostatné športy

    dnes 00:00
