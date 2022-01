Aj keby prišli, nepustili by ich. Športovci KĽDR nepôjdu na olympiádu

PEKING. Športovci z KĽDR sa nepredstavia na ZOH 2022. Severná Kórea odriekla svoju účasť v Pekingu pre celosvetovú pandémiu koronavírusu a vzhľadom na diplomatický bojkot viacerých krajín.

KĽDR informovala Čínu o svojom kroku v piatok. "Nemôžeme sa zúčastniť na olympiáde pre kroky nepriateľských síl a celosvetovú pandémiu," uviedla v liste, z ktorého citovala agentúra AP.

Severná Kórea by aj bez tohto vyhlásenia nemohla vyslať olympijskú výpravu do Číny. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) už v septembri formálne suspendoval KĽDR zo ZOH 2022, dôvodom bola absencia športovcov z tejto krajiny na OH v Tokiu.