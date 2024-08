Aj Simona Bilesová je len človek. Fenomenálna Američanka sa poklonila novej šampiónke

Gymnastickou legendou sa stala už na OH v Riu de Janeiro. Získala štyri zlaté a jednu bronzovú medailu.

Pondelňajší gymnastický program na OH 2024 v Paríži totiž vyvrcholil triumfom Brazílčanky Rebeky Andradeovej v prostných.

V hale Bercy sa pravidelne konajú aj koncerty svetových hviezd, no pre Brazílčanov žiadna skladba nemohla znieť krajšie, ako ich hymna na počesť novej olympijskej šampiónky.

Po prekonaní finančných prekážok prišli zdravotné. Andradeová absolvovala dokopy tri plastiky predného krížového väzu na pravom kolene. Stalo sa to v rozpätí štyroch rokov, pred olympiádami v Riu, respektíve v Tokiu.

Aby ako dieťa mohla trénovať, jej matka do práce chodila pešo, aby ušetrila a po nej ešte upratovala domy. Keď už bola väčšia, Andradeová sama denne kráčala z favely dve hodiny na tréning a dve hodiny naspäť. Odprevádzal ju starší brat, aby sa jej nič nestalo. Po čase si mohli dovoliť aj bicykel.

Gymnastiku si obľúbila ako štvorročná, keď ju raz teta zobrala do telocvične, kde pracovala.

Pre dievča so siedmimi súrodencami, ktorých matka vychovávala sama, je to splnenie obrovského sna.

So šiestimi olympijskými medailami sa stala najúspešnejšou športovou osobnosťou svojej krajiny pod piatimi kruhmi.

V Paríži pridala do zbierky bronz v tímovej súťaži, striebro v preskoku a vo viacboji a vytúžené zlato v prostných.

Chyby na kladine

Do Paríža cestovala silnejšia ako kedykoľvek predtým. Ukázala to už aj vo viacboji, kde statočne držala krok so Simone Bilesovou.