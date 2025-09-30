ZMOS a SOŠV podpísali memorandum s cieľom podporovať šport v samosprávach

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) podpísali memorandum o spolupráci.
Spoločným cieľom oboch inštitúcií je podporiť šport, pohyb a zdravý životný štýl na úrovni miest a obcí po celom Slovensku. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.
Memorandum vytvára rámec pre dlhodobú spoluprácu pri organizovaní a propagovaní podujatí s komunitným, výchovným a spoločenským rozmerom.
Špačeková priblížila, že ZMOS a SOŠV sa zaviazali spoločne rozvíjať iniciatívu Národný týždeň športu, pohybu a zdravého životného štýlu, ktorý sa bude konať každoročne vo štvrtom júnovom týždni, v čase medzinárodne oslavovaného Olympijského dňa.
Do aktivít sa podľa nej budú zapájať samosprávy, školy, športové komunity, deti, mládež aj seniori.
Predseda ZMOS Jozef Božik pri podpise memoranda zdôraznil, že mestá a obce musia byť hybným motorom zmeny.
„Naším cieľom je rozhýbať celé Slovensko, dať šancu všetkým vekovým kategóriám, aby práve cez pohyb a cez aktívne využitie voľného času si budovali svoje zdravie,“ uviedol s tým, že samosprávy majú vytvárať priestor na plnohodnotné trávenie voľného času.
Prezident SOŠV Anton Siekel v tejto súvislosti ocenil význam partnerstva so ZMOS. Zdôraznil, že ide o krok, ktorý napĺňa spoločný cieľ, a to priblížiť šport a pohyb všetkým obyvateľom Slovenska.
„Veľmi sa teším, že práve ZMOS je jedným z našich hlavných partnerov v iniciatíve Národného týždňa športu, v snahách zapojiť ľudí do aktívneho pohybu i do športu a pri pripomínaní, aké benefity má pre celú krajinu,“ dodal.
Memorandum o vzájomnej spolupráci podpísali Božik a Siekel v pondelok (29. 9.) v priestoroch Slovenského olympijského a športového výboru na Olympijskom námestí v Bratislave.