ZMOS a SOŠV podpísali memorandum s cieľom podporovať šport v samosprávach

prezident SOŠV Anton Siekel
prezident SOŠV Anton Siekel (Autor: TASR)
TASR|30. sep 2025 o 12:52
Siekel ocenil význam partnerstva so ZMOS.

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) podpísali memorandum o spolupráci.

Spoločným cieľom oboch inštitúcií je podporiť šport, pohyb a zdravý životný štýl na úrovni miest a obcí po celom Slovensku. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.

Memorandum vytvára rámec pre dlhodobú spoluprácu pri organizovaní a propagovaní podujatí s komunitným, výchovným a spoločenským rozmerom.

Špačeková priblížila, že ZMOS a SOŠV sa zaviazali spoločne rozvíjať iniciatívu Národný týždeň športu, pohybu a zdravého životného štýlu, ktorý sa bude konať každoročne vo štvrtom júnovom týždni, v čase medzinárodne oslavovaného Olympijského dňa.

Do aktivít sa podľa nej budú zapájať samosprávy, školy, športové komunity, deti, mládež aj seniori.

Predseda ZMOS Jozef Božik pri podpise memoranda zdôraznil, že mestá a obce musia byť hybným motorom zmeny.

„Naším cieľom je rozhýbať celé Slovensko, dať šancu všetkým vekovým kategóriám, aby práve cez pohyb a cez aktívne využitie voľného času si budovali svoje zdravie,“ uviedol s tým, že samosprávy majú vytvárať priestor na plnohodnotné trávenie voľného času.

Prezident SOŠV Anton Siekel v tejto súvislosti ocenil význam partnerstva so ZMOS. Zdôraznil, že ide o krok, ktorý napĺňa spoločný cieľ, a to priblížiť šport a pohyb všetkým obyvateľom Slovenska.

„Veľmi sa teším, že práve ZMOS je jedným z našich hlavných partnerov v iniciatíve Národného týždňa športu, v snahách zapojiť ľudí do aktívneho pohybu i do športu a pri pripomínaní, aké benefity má pre celú krajinu,“ dodal.

Memorandum o vzájomnej spolupráci podpísali Božik a Siekel v pondelok (29. 9.) v priestoroch Slovenského olympijského a športového výboru na Olympijskom námestí v Bratislave.

Olympijské

